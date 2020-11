Selon les estimations de l’exécutif, plus de 8 millions de Péruviens bénéficieront de cette subvention économique. Soyez prudent, rappelez-vous que liaison Il sera livré en cinq phases, et que depuis le samedi 7 novembre dernier, la troisième phase a débuté. Face à la crise économique et sanitaire provoquée par le nouveau COVID-19, le gouvernement péruvien délivre une seconde Bonus familial universel du S / 760, destiné aux personnes les plus touchées par la pandémie. Nous espérons que la note vous sera utile.

Deuxième Bonus Universel pour Cellular Banking: que dois-je faire si j’ai des problèmes pour valider mes données

Bonus universel: comment collecter via Cellular Banking?

Si vous faites partie des destinataires qui recevront le Deuxième lien familial universel via Banque cellulaire bancaire de la Nation, nous vous disons que pour avoir entre vos mains les 760 soles allouées par le Gouvernement, vous devez avoir validé les données qu’ils demandent. Si vous n’êtes pas affilié, vous devez enregistrer vos données personnelles et saisir les informations demandées pour générer vos codes d’accès et de retrait.

Suivez ces étapes pour collecter la subvention de 760 soles via les 9 000 distributeurs automatiques de billets et 10 000 agents MultiRed dans tout le pays:

1. Validez vos données: Si, lors de la requête, vous disposiez de la modalité Cellular Banking, une option apparaîtra pour vous permettre de valider vos données personnelles (date d’identité, lieu, nom du père ou de la mère, date et lieu de naissance).

2. Enregistrez un opérateur et un numéro de cellule: Choisissez l’opérateur que vous souhaitez affilier (Entel, Movistar, Claro, Bitel) et enregistrez votre numéro de téléphone portable. Le code d’accès à la banque mobile et le code d’encaissement seront envoyés à ce numéro à la date correspondante.

3. Confirmez le numéro de téléphone portable: vérifie que le nombre entré est correct. Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous pouvez saisir celui d’un autre membre de votre famille avec qui vous avez une plus grande confiance.

4. Enregistrez un e-mail: si vous en avez un, enregistrez-le puis vérifiez votre plateau pour valider. Si vous n’avez pas de compte de messagerie, pas de problème, cette étape est facultative.

5. Créez une clé nationale: créer une clé nationale à 6 chiffres (combiner des chiffres et des lettres majuscules ou minuscules).

6. Recevez votre code d’accès: Dans les prochains jours, vous recevrez un message sur votre téléphone portable enregistré avec un mot de passe à 4 chiffres ou un code PIN qui vous aidera à accéder aux services bancaires cellulaires.

7. Entrez Mobile Banking: composez * 551 # depuis votre téléphone portable, puis entrez le code à 4 chiffres que vous avez reçu. Sélectionnez l’option 4 correspondant au retrait puis indiquez le montant à retirer. Cochez l’option 1 pour confirmer.

8. Code de paiement: Le Banco de la Nación vous enverra un nouveau message texte, maintenant avec le code de collecte à 5 chiffres. Cette clé vous permettra de retirer l’argent de n’importe quel guichet automatique ou agent de la Banco de la Nación dans tout le pays.

9. Retirez votre argent: Accédez à un guichet automatique ou à un agent MultiRed et recherchez l’option Opérations sans carte. Entrez le code de paiement à 5 chiffres et retirez l’argent. Le code de collecte a une durée de 48 heures.

Vérifiez si vous êtes bénéficiaire du BFU

Le gouvernement du Pérou a activé un site Web où vous pouvez savoir si vous êtes l’un des 8,4 millions de bénéficiaires du deuxième Bonus familial universel de 760 soles, qui est livré pour faire face à la crise économique, causée par le nouveau coronavirus.

Pour voir si vous allez recevoir cette subvention monétaire, vous devez entrer dans la nouvelle plateforme web bfu.gob.pe. À l’intérieur, vous devez suivre les étapes suivantes:

Entrez votre numéro DNI et sa date d’émission Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Vérifiez si vous êtes bénéficiaire Bonus BFU: Vérifiez ici toutes les modalités et conditions pour collecter le Bonus Familial Universel S / 760

Bonus BFU: Où récupérer le S / 760?

Cette subvention économique sera fournie par le Banco de la Nación et par des entités privées du système financier péruvien. Dans les lignes suivantes, nous présentons la liste complète des banques auxquelles vous pouvez vous adresser pour demander votre argent.

Bonus universel: calendrier officiel

A cette occasion, le BFU sera livré en cinq phases aux plus de 8 millions de ménages bénéficiaires, comme détaillé par le Ministre du Travail et de la Promotion de l’Emploi, Javier Palacios.

La première phase a débuté le samedi 10 octobre avec le dépôt auprès d’environ 4 millions de ménages à travers 14 entités financières en milieu rural et 21 en milieu urbain. Voir le calendrier complet ci-dessous.

Phase 1: dépôt du mode de paiement sur le compte. Vous recevrez le bonus directement sur votre compte d’épargne à partir du 10 octobre.Phase 2: mode de paiement Paniers payants. À partir du 30 octobre, les ménages les plus éloignés seront payés. Ce bon sera livré en personne.Phase 3: Méthodes de paiement de la banque cellulaire et du portefeuille numérique. Commence le 7 novembre. Dans cette phase, le paiement est attribué aux ménages dont les destinataires sont déjà affiliés au Banco de la Nación Cellular Banking ou à l’un des portefeuilles numériquesPhase 4: méthodes de paiement pour Cellular Banking, Digital Wallet et DNI Account pour les nouveaux utilisateurs. À partir du 5 décembre, les nouveaux utilisateurs de ces modalités seront payés.Phase 5: modalité face-à-face dans des lieux ciblés. La dernière phase débute le 15 décembre et le paiement est destiné aux ménages qui n’ont pas de compte d’épargne ou de numéro de téléphone portable identifié.

La Phase 1 a commencé avec la modalité Dépôt sur compte et est accompagné du slogan «Votre bon sans aller à la banque». 20 entités financières privées participent: BBVA, Scotiabank, BCP, Interbank, Banco de Comercio, BanBif, Banco Falabella, Confianza, Compartamos, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja los Andes, Caja Raíz, Caja Trujillo, Caja Piura, Caja Cusco, Caja Metropolitana, Financiera CrediScotia et GNB.

Vous avez encore des questions sur le BFU?

Au cas où vous auriez encore des doutes, vous pouvez effectuer les requêtes respectives sur les pages Web suivantes: www.bfu.gob.pe Oui www.bonofamiliaruniversal.gob.pe. Dans les deux cas, vous pourrez vous renseigner sur les phases de paiement et comment collecter l’argent.

