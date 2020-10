Ils ne finissent pas de punir les vents de crise au FC Barcelone. Cette fois, en raison de la dignité ou de la certitude d’une défaite dans la motion de censure imminente, la nouvelle a à voir avec la directive en question.

Et la réalité est aussi radicale que prévu car l’urgence du conseil d’administration qui a été convoqué ce mardi s’est terminée par la démission de Josep Bartomeu et du reste des administrateurs.

Devant le refus de la Generalitat de reporter le vote sur la censure, Bartomeu a proposé, selon la source, de présenter sa démission ce mardi, qui a été approuvée sans discussion.

Selon le journal Sport, «le Conseil a défendu qu’il voulait que le vote ait lieu, car c’est un droit que les partenaires ont, mais n’a pas compris que, au milieu de l’état d’alarme, avec le couvre-feu et un certain nombre d’infections à la augmentation a permis aux membres du FC Barcelone de voter en personne sur tout le territoire, en tenant également compte du fait qu’il y a un grand nombre de membres de plus de 60 ans – la population la plus vulnérable – et que 60% de la masse sociale vit à Barcelone et sa périphérie “.

Le manager fait un pas de côté après six ans et, plus précisément, après avoir joué dans plusieurs frictions avec l’équipe, les plus complexes il y a à peine quelques mois, lorsque le capitaine Lionel Messi a démissionné par un burofax et, à la fin, il a dû rester précisément pour la décision du président de faire respecter le contrat de façon épaisse.

L’épisode et la dernière sortie, la baisse de salaire pour faire face à la crise post-pandémique, ont fini par coûter son poste à Bartomeu contesté.