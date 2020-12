De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. 3

La Liga Mx s’est prononcée pour défendre son éthique et l’équipe de Cruz Azul en exprimant son soutien à l’équipe céleste, après qu’un média a souligné que les joueurs auraient reçu certaines propositions de perdre le duel de demi-finale contre les Pumas.

Nous exprimons un soutien total, une solidarité et une confiance aux joueurs et au staff technique du club Cruz Azul, après les déclarations qui vont à l’encontre de l’intégrité du jeu, a déclaré la Liga Mx dans un communiqué.

Cette ligue, depuis sa création et à tout moment, a déclaré que le fair-play est notre principal axe directeur, et nous sommes pleinement convaincus que ceux qui composent et participent au tournoi le comprennent et le pratiquent de la même manière.

Il a souligné que les actions sur le terrain doivent être comprises comme un exemple pour chacun de nos fans, en raison des valeurs du jeu lui-même, au-delà des résultats que la compétition implique: travail d’équipe, responsabilité, respect, solidarité, volonté et persévérance. .

La Liga Mx a exprimé cette position après que le journaliste Héctor Huerta, de la chaîne de télévision ESPN, a déclaré jeudi que les joueurs de La Maquina auraient reçu des appels et des tentations par l’oreille d’être éliminés par les Pumas alors qu’ils avaient un avantage de 4-0. .

Les accusations de Huerta ont suscité une telle controverse que les joueurs bleu ciel Julio César Domínguez et Rafael Baca ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour nier ces accusations et lui demander de présenter des preuves ou de se rétracter.

Huerta a répondu que je n’avais jamais parlé d’arrangement de parti, j’ai dit qu’il y avait des tentations dans l’oreille et il peut y en avoir beaucoup, bien qu’il n’ait révélé aucune preuve de ces déclarations.

Jusqu’à présent, la Liga Mx a fait une déclaration publique sur cette affaire. Nous savons que les footballeurs et les entraîneurs de chacun des clubs, indépendamment de ce qui peut se passer sur un tableau d’affichage, défendent la nature du jeu avec professionnalisme.

De même, il a réitéré son engagement envers les fans et chacun de nos affiliés à veiller à la transparence, à la compétition et à la promotion des valeurs du football à tout moment.