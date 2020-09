EDMONTON, Alberta (AP) Nikita Kucherov et le Lightning de Tampa Bay se sont levés de la glace pour se venger de la finale de la Coupe Stanley.

Après que le Lightning a été renversé lors du premier match et que Kucherov a encaissé d’autres coups durs au début du match 2, il a obtenu les aides principales sur les buts en avantage numérique de Brayden Point et Ondrej Palat en première période. Kevin Shattenkirk a ensuite marqué pour une avance de trois buts et Tampa Bay a tenu bon pour une victoire 3-2 contre les Stars de Dallas lundi soir.

«Ce fut un début difficile, je suppose, a dit Kucherov. “ Ce sont les séries éliminatoires, vous devez jouer, peu importe ce qui s’est passé. ”

Tous les buts de Tampa Bay sont survenus en quatre tirs en moins de quatre minutes contre Anton Khudobin, qui a réalisé un record de la finale de la Coupe Stanley avec 22 arrêts en troisième période pour les Stars lors de leur victoire de 4-1 dans le premier match. la première fois en sept matchs que Tampa Bay a marqué le premier but.

Le troisième match aura lieu mercredi soir.

Joe Pavelski et Mattias Janmark ont ​​marqué pour Dallas sur des passes de John Klingberg, avec Alexander Radulov également aidant sur les deux.

«Après cela, nous sommes vraiment revenus à ce qui fait notre succès en tant qu’équipe, nous avons obtenu des rondelles profondes, nous avons été bons sur l’échec avant, nous avons eu de bonnes occasions, a dit le défenseur du Lightning Victor Hedman, qui a obtenu deux passes. “ J’ai aimé la façon dont nous avons répondu … pour les fermer. ”

Kucherov a quitté le banc momentanément au début du match après avoir percuté les planches lors d’une collision avec le défenseur Jamie Oleksiak après avoir tenté de bloquer un tir. Kucherov s’était déjà retrouvé sur la glace à deux reprises auparavant, quand il a été sauté par le capitaine de Dallas Jamie Benn et quand il a dessiné une pénalité très collante contre Janmark. Il était de retour rapidement.

“Je suis parti parce que ma visière était cassée ou quelque chose comme ça”, a insisté Kucherov. “ Je suis retourné dans la pièce et je l’ai changé, rien de mal n’est arrivé. ”

Lors de leur deuxième avantage numérique dans le match 2, le Lightning a pédalé la rondelle pour préparer la passe de Kucherov à Point pour ouvrir le score à 11 h 23 dans le match. Trois minutes plus tard, avec à nouveau l’avantage d’un homme, Palat a terminé une belle séquence de passes, profitant d’un filet à moitié ouvert et d’une autre mise en place de Kucherov.

«C’est facile à expliquer: nous avons perdu des mises au jeu et nous retournions la rondelle et nous prenions des pénalités, a dit l’entraîneur-chef par intérim des Stars, Rick Bowness. C’était un match égal jusqu’à ce que nous commencions à prendre des pénalités. Ce sont des mises au jeu, des revirements et des pénalités – des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire contre une équipe d’élite comme celle-là. ”

Shattenkirk a marqué moins d’une minute après Palat pour porter le score à 3-0. Andrei Vasilevskiy a stoppé 27 tirs pour Tampa Bay. Khudobin a réalisé 28 arrêts.

Tampa Bay n’avait pas réussi à marquer lors de ses 14 précédentes occasions en avantage numérique avec l’avantage de l’homme, depuis le troisième match de la finale de la Conférence Est, jusqu’aux buts assistés par Kucherov avec un avantage de l’homme.

«Il y a quelques bonnes équipes qui ont en quelque sorte une base pour gagner des matchs et comment vous jouez, a dit Pavelski. Nous étions définitivement plus proches du nôtre dans le premier match, et nous nous en sommes éloignés tôt ce soir et cela nous a coûté. ”

Dallas a finalement rejoint le tableau sur un avantage numérique avec 5:17 à jouer dans le deuxième. Klingberg a pris un tir près de la ligne bleue, et Pavelski a redirigé la rondelle avec son bâton levé même avec Ryan McDonagh partout devant le filet.

En troisième période, Klingberg était dans le bon cercle, quand au lieu de tirer comme Vasilevskiy l’attendait, il est passé à Janmark, qui avait chargé et s’est soudainement arrêté derrière Shattenkirk juste au-delà du pli pour marquer.

Le Lightning semblait avoir un autre but et une avance de deux buts, avec un peu moins de 11 minutes à jouer lorsque Mikhail Sergachev a tiré de la pointe et a fait passer la rondelle dans le trafic devant Khudobin. Bowness a défié et la relecture a clairement montré que Blake Coleman était hors-jeu.

Les coups sûrs n’ont montré aucun signe de ralentissement dans cette finale difficile: à la fin de la deuxième période, Pat Maroon a paré Khudobin après avoir pris un tir et a obtenu une pénalité d’interférence de gardien de but. Plus tôt dans le quart de travail, McDonagh a assommé Blake Comeau avec un coup discutable. Corey Perry et Cedric Paquette y sont allés aussi, Perry le mettant dans une prise de tête avant qu’une Paquette en colère ne le retourne.

REMARQUES: Le 10e but de Pavelski en séries éliminatoires était le 58e de sa carrière, égalant l’ancien vedette des Stars Mike Modano pour le deuxième plus grand nombre d’un joueur né aux États-Unis. Le 60e de Joe Mullen est le plus, encore moins de la moitié du record global de 122 pour Wayne Gretzky. … Les 28 points de Kucherov (six buts, 22 passes) sont les plus élevés en séries éliminatoires pour un joueur de Tampa Bay. Point a maintenant 26 points (10 buts, 16 passes), égalant le record précédent établi par Brad Richards (12 buts, 14 passes) lors de la course du championnat 2004. … Les Lightning ont commencé les trois apparitions de la finale de la Coupe Stanley de la même manière, perdant le premier match puis remportant le deuxième match. Ils étaient les champions de 2004 lorsqu’ils ont battu Calgary dans une série de sept matchs et ont perdu la finale de 2015 en six matchs contre Chicago.

