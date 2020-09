En quelques secondes – 27 secondes, pour être précis – le teint du match 4 de la finale de la Conférence Est de dimanche a changé.

Les Islanders, qui sont entrés dans le match derrière 2-1 dans la série du meilleur des sept, étaient dans un scénario incontournable. Les choses allaient bien quand Brock Nelson a marqué 11:27 dans la deuxième période.

Mais avant que les fans des Islanders ne puissent terminer leur “Oui! Oui! Oui!” chant, Blake Coleman de Tampa Bay a pris une passe extensible de Yanni Gourde, a mis sur un mouvement et a battu Semyon Varlamov pour son quatrième but de la post-saison. Quinze secondes après le décompte de Nelson, le match était à égalité 1-1.

Et à peine 12 secondes plus tard, Nikita Kucherov a fait une passe irréelle du revers à Ondrej Palat, dont le tir est allé bloqueur, pipe et dedans.

En seulement 27 secondes, le match est passé d’une avance de 1-0 des Islanders à une avance de 2-1 Lightning. Les deux buts de Tampa Bay à 12 secondes d’intervalle ont été les deux buts les plus rapides dans un match éliminatoire de l’histoire de la franchise, trois secondes plus rapides que les 15 buts entre les buts du troisième match du deuxième tour de cette année contre les Bruins. Ces buts contre Boston ont été comptés par des noms familiers: Gourde et Palat.

Le trio de buts a également égalé les trois buts les plus rapides de l’histoire de la LNH par les deux équipes lors d’un match en séries éliminatoires. Jeremy Roenick, Mathieu Dandenault et Keith Tkachuk ont ​​accompli l’exploit dans la série quart de finale de la conférence Coyotes-Red Wings en 1998.

Au deuxième rang sur la liste se trouvent les buts de Darryl Sittler (à deux, 12 secondes d’intervalle) et de Ron Ellis en 23 secondes lors de la ronde préliminaire des Flames d’Atlanta et des Maple Leafs en 1979. Le numéro 1 a eu lieu en 1985 lorsque les Blackhawks Behn Wilson et les Oilers Jari Kurri et Glenn Anderson ont marqué en 21 secondes en finale de conférence.

Brayden Point, qui a raté le troisième match parce qu’il était «inapte à jouer», et Pat Maroon ont ajouté des buts dans le dernier quart pour sceller une victoire de 4-1 dans le Lightning. Tampa Bay a maintenant une avance de 3-1 dans la série. Le cinquième match aura lieu mardi à 20 h HE.