Mis à jour le 28/10/2020 à 21:20

La Commission Disciplinaire de la Fédération Péruvienne de Football (FPF) a annoncé la sanction à laquelle Adrián Zela doit se conformer pour non-respect des protocoles face à la pandémie COVID-19 pour le développement de la Ligue 1, alors qu’il était footballeur Sport Boys.

Par la résolution N ° 055-CD-FPF-2020, il a été signalé que l’actuel défenseur des Sport Chavelines avait été sanctionné de trois dates de suspension à compter de ce jeudi et d’une amende de 1 UIT (S / 4300).

La décision répond à la lettre n ° 103-2020-OIEC, émise par le responsable de l’intégrité, de l’éthique et de la conformité de la plus haute organisation nationale de football, où sont détaillées les infractions commises par le défenseur.

Zela est sanctionné pour l’incident qui a conduit à son départ des Sport Boys. Le défenseur est intervenu et détenu par la police nationale le 20 août après avoir tenu une réunion lors de l’immobilisation sociale obligatoire en raison du coronavirus. Une semaine plus tard, le club Chalaco a annoncé sa séparation définitive.

La commission disciplinaire a considéré que le joueur «est responsable de la violation du règlement ‘Protocole de retour à l’entraînement et aux compétitions de la Ligue de football professionnel’, étant conscient des risques non seulement pour sa santé, mais aussi pour ses coéquipiers. et le personnel en général ».

De cette façon, Adrián Zela devient une victime pour les trois prochains engagements de Sport Chavelines en Ligue 2, où il a participé aux débuts de sa nouvelle équipe contre Unión Comercio.

Après avoir reçu la résolution, le club blessé a rejeté la mesure dans un communiqué et a annoncé qu’il présenterait ses décharges à la Commission disciplinaire. “Ils avaient soixante jours pour imposer la mesure disciplinaire et ne plus nuire au club”, a protesté Chavelines.