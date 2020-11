Un cauchemar. En cela, l’illusion d’un Atalanta qui a eu son premier grand examen en Ligue des champions s’est terminée et a craqué avec un succès retentissant.

Le Liverpool de Klopp l’a littéralement submergé, a fait beaucoup de dégâts avec leur vitesse indéchiffrable et l’a battu 0-5 à Bergame, un coup déjà très dur mais qui pourrait empirer si les choses ne se redressaient pas à l’avenir dans le groupe D , en tenant compte du fait que la différence d’objectifs peut être définitive.

Dès la première minute, Sportiello a dû sauver son but lorsque Diogo Jota s’est faufilé dans la surface et que le gardien de but exigeait main dans la main, puis a dû s’étirer pour dévier le tir de Mane.

Le premier d’Atalanta arriverait jusqu’à 14, un grand changement de front qui a trouvé Muriel libre et du sol il a mis la huée, facile pour Alisson Becker.

Encore une fois, Sportiello a tenté et répondu à 15 dans la tentative de Jota et une minute plus tard, il ne pouvait plus arrêter le rythme rouge dévastateur: aidé par Jones, à force de force, les Portugais ont pris la marque de Palomino et ont terminé franchi pour 0- 1 en faveur du grand favori de Bergame.

Atalanta tremblait et à 18 ans, Muriel a de nouveau exigé le gardien brésilien, qui a sauvé le blooper et a résolu la situation en deux temps. Mais ce ne serait rien de plus qu’une escarmouche.

‘Papu’ Gómez a adouci ses marqueurs provoquant des jaunes pour Jones et Wijnaldum mais n’a pas menacé les lieux et le visiteur a ralenti pour contre-attaquer. De quelques centimètres, Zapata devançait la ligne Alexander-Arnold et le tir était perdu, qui de toute façon s’est écrasé sur la barre transversale.

Et puis, le doublé de l’imprévisible Jota, qui apparaissait à droite pour prendre la marque du 33 et abaisser l’aveugle: 0-2, avec une frappe puissante au poteau de Sportiello, qui jusque-là ressemblait à la figure … Un clin d’œil, contre une équipe qui joue à la vitesse du train à grande vitesse est payée avec des buts, Atalanta le sait maintenant.

Et Mane manquait à l’appel, qui ne voulait pas se contenter de regarder le spectacle de son partenaire et a été encouragé par un superbe tir frontal que le pompier a lancé au corner … le gardien de but du propriétaire.

Salah n’a pas été beaucoup mentionné mais les hommes de Gasperini n’oublieront jamais leur carrière quasiment depuis leur propre terrain pour laisser les marqueurs éparpillés et avoir le temps de s’arrêter, mesurer le gardien de but et clouer, à droite, leur tir. C’était un 0-3, à 47 ans, qui a enterré la réaction locale. Au cas où c’était nécessaire, Mane a été mordu par le gardien de but quand Salah lui a servi le ballon pour 0-4 à 49. Atalanta a payé cher l’audace d’essayer de jouer main dans la main avec les hommes très rapides et étonnamment précis de Klopp.

Muriel quitterait le match à 52 ans, épuisée de courir après la marque rouge et loin de l’attaquant qui devrait faire la différence à domicile.

Et pour aggraver le cauchemar, une fois de plus, Atalanta a parié de tout aller sur le rival et a laissé la place à Jota, qui a de nouveau puni en vitesse et a facilement battu Sportiello à 0-5. Tout mauvais à Bergame, où le match s’est presque terminé à 54 minutes.

Et en plus de cela, Zapata, qui avait l’intention de sortir la tête de la boue pour son équipe, a obtenu une course à 62 ans mais le tir a été arrêté par le meilleur gardien du monde.

‘Papu’ Gómez et Mojica partiraient à 80 ans, épuisés de courir derrière le ‘speedy González’ de Klopp, et les deux équipes ont déjà accepté, avec de nombreux changements, le dernier 0-5, un coup dévastateur pour la confiance de l’Atalanta. Bien sûr, quelqu’un a oublié de dire à Salah, qui a fait une carrière sur 83 mais a raté le but et a pardonné au local.

Et donc le temps presse, heureusement pour une équipe locale qui finit par être épuisée de courir sans prix, impuissante, incapable de blesser une équipe infiniment supérieure. C’est dommage quand le rêve s’est terminé et il faudra voir si, après la boisson amère, Gasperini trouve un moyen de tirer une leçon de cette humiliation. Aujourd’hui, maintenant, la douleur d’être si loin de l’un des meilleurs d’Europe n’est pas si grave.