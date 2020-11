Barcelone a affronté le Dinamo Kiev et l’a battu 2-1 ce mercredi en Ligue des champions. Lionel Messi et Piqué ont marqué les buts du match pour les Catalans, qui ont finalement été sauvés par Ter Stegen, qui a finalement repris le jeu après l’opération qu’il a subie il y a quelques mois.

Le jeu était déséquilibré à partir de cinq minutes. Après une faute claire sur Lionel Messi dans la surface, le juge a décrété un penalty en faveur du culé. Le même Argentin a terminé avec son pied gauche et a condamné le 1-0 en faveur de Barcelone.

L’équipe culé a été le grand dominateur du match. Avec Griezmann comme référence dans la zone et la vitesse de Pedri et Ansu Fati sur les ailes, Messi était libre de jouer sur tout le terrain, même si chaque fois qu’il avait le ballon, la féroce défense ukrainienne arrivait.

Barcelone avait la possession totale du ballon, mais ne pouvait pas le changer pour un but. Le Dinamo Kiev a terminé la première mi-temps avec un seul but et cela les a encouragés pour la seconde moitié du match car cela a même causé des problèmes à Ter Stegen.

Dans les premiers changements, l’équipe d’Ukraine est devenue plus forte sur le terrain et voulait combattre le match beaucoup plus près de la zone de Ter Stegen. Avec un autre couple d’approches, ils ont demandé au gardien de but allemand.

Koeman voulait donner à son équipe plus de jeu sur les ailes et a donné quelques minutes à Dembélé et Sergi Roberto. La formule a fonctionné car à 65 minutes, bien qu’avec une passe d’Ansu Fati, Gerard Piqué a marqué d’une tête.

Mais l’objectif n’a pas abaissé les esprits du Dinamo Kiev. En fait, celui qui a le plus découragé était Barcelone, qui laissait des espaces en défense dont l’équipe ukrainienne profitait peu à peu. Cependant, Neshcheret, le gardien du Dinamo Kiev, a répondu à chaque fois qu’ils le réclamaient avec de très bons arrêts.

C’est jusqu’aux 75 que le but avec lequel le Dinamo Kiev a pu se rapprocher. C’est Tsygankov qui a finalement pu battre Ter Stegen et profiter de la lenteur de la défense barcelonaise.

Ceux de Kiev ont clôturé le match avec une grande présence offensive dans la région de Barcelone, mais Ter Stegen était une figure avec ses bons arrêts, bien que la défense culé ait continué à montrer de nombreuses lacunes.

Avec la victoire, Barcelone mène son groupe en Ligue des champions avec neuf points et s’approche de la phase suivante, mais est loin de montrer une quelconque supériorité.