Avec autorité, avec ambition, avec ordre. C’est ainsi que le FC Barcelone a gagné 0-2 à domicile de la Juventus, qui avait le Colombien Juan Guillermo Cuadrado comme partant mais, en général, était inoffensif.

L’équipe catalane a montré une masse salariale sans précédent, forcée par des blessures et des pertes, mais a rapidement repris les actions et a fait pâlir un propriétaire à Turin qui a perdu trois jeux de but par millimètre et qui est ensuite devenu la proie de la fatigue et Il ne savait pas comment réagir.

Déjà dans la première minute, c’était au tour de Bonucci de désarmer Messi à trois mètres du but et Szczesny a été sauvé par le bâton dans le formidable tir de Griezmann qui, avec un autre maillot, était un but.

Le désordre a été résolu par celui qui, au FC Barcelone, devait se racheter: Dembelé a reçu un grand changement de front de Messi à la 14e minute et a qualifié le deuxième poste de mortel.

Le jeu de but de Morata a été annulé à deux reprises, le premier également par la main de l’attaquant dans le match, le second dans un excellent départ avec Cuadrado à 29 minutes, qui l’a rattrapé à quelques centimètres de la ligne.

Griezmann et Messi se sont rencontrés pour la première fois dans une grande manœuvre du Français, mais l’Argentin s’est défini trop croisé et a littéralement sauvé la Juventus de la seconde. À 32 ans, Alba a pardonné après un autre grand départ d’un champion du monde inspiré en tant qu’assistant et le FC Barcelone a beaucoup mieux joué à la fin de la première étape et au début de la seconde, ordonnée dans les relais, avec sacrifice, avec une grande efficacité malgré le fait d’être une masse salariale avec peu de tournage.

Et à 55 ans, le fantôme de Morata réapparaîtrait: le VAR. Deux minutes s’écouleraient pour que la célébration de l’attaquant s’estompe pour la troisième fois du match, car une jambe était à quelques centimètres de la ligne rouge. La technologie à nouveau sur le chemin du ballon.

Cuadrado a mené la sortie de la Juventus, avec plus de désir que de bon match, mais le rival a fait plus de dégâts et Griezmann a pardonné à 74 ans avec un tir formidable qui a frôlé le poteau.

Le temps ne donnerait plus une Juventus qui manquait beaucoup la puissance de Cristiano Ronaldo, qui n’avait pas assez de puissance à Dybala ou Chiesa pour faire des dégâts et qui se retrouvait avec dix en raison de l’expulsion de Demiral, après une faute contre Pjanic.

Ainsi, le départ du FC Barcelone s’est déroulé sans opposition et un penalty contre Ansu Fati, inculpé par Messi, a mis des chiffres concrets au tableau de bord.

Ceux d’Andrea Pirlo laissent une image pâle et un énorme avantage, dans un groupe avec beaucoup de piquant, souligne le FC Barcelone, qui s’est remis du coup dans le classique et des vents de crise dus au départ du président Bartomeu, avec un mérite mérité et opportun victoire sur le territoire italien.