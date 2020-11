Celui qui a tellement peur de perdre finit généralement les mains vides. Ainsi que le Zenit de Saint-Pétersbourg, qui a marqué un but et s’est enfermé contre la Lazio et s’est soldé par un pâle nul qui le condamne à être leader du groupe F en Ligue des champions.

Wilmar Barrios a commencé le match que les Russes avaient besoin pour gagner pour rester en vie dans le groupe F, mais qui a été épuisé dans un match fade et sans émotion qui vient de se terminer 1-1. À la maison, les Russes ont perdu toute option pour rester dans la course.

C’était une sieste d’une demi-heure en première mi-temps, un match hors de propos, sans même approcher les zones, un match atypique de Ligue des champions.

Jusqu’à la 32e minute, Erokhin avait pitié de cet ancien mandat selon lequel un double de la tête dans la surface était un but: il a été touché par trois hommes en bleu dans la zone des Italiens jusqu’à ce qu’ils prennent finalement les devants 1-0.

Une réaction tiède a eu la Lazio avec la tête de 34 sur le but à 36 et les 22 sont allés se reposer sans avoir grand chose à dire dans les vestiaires.

On s’attendait à ce que le complément ait un peu plus d’émotion, que l’obligation de la Lazio soulève autre chose, mais c’est Zenit qui avait la meilleure option dans une contre-attaque qu’Erokhin a mal résolue quand ils ont pris le ballon propre dans la zone et que Mostovoy avait également tort. dans le point final quand il s’est échappé le long de la bande et a mal défini.

Et puis la fatigue des locaux et leur peur de perdre les trois points qu’ils ont empochés dès la première mi-temps se sont conjugués à la honte sportive de la Lazio, qui n’avait pas la moindre ingéniosité au départ, mais a mis en avant et donc Caicedo a été encouragé dans une tête de plus de 75 ans et Inzaghi a demandé un penalty inexistant et c’était comme si l’équipe italienne essayait de réagir, mais sans grâce.

Barrios a subi une faute qui a provoqué le renvoi de Caicedo – ils seront bientôt vus en qualifications – et le Colombien s’est stupidement laissé provoquer pour gagner un nouveau jaune.

Et à 81 ans, après avoir tant enduré, l’Equatorien de la Lazio a finalement profité du mauvais retour du Zenit et a anticipé sa marque pour marquer 1-1. Tant de baignade à se noyer sur le rivage …

Hors de propos, l’option de but de Dzyuba a été annulée, ce qui pourrait sauver la nuit et il n’y aurait plus d’énergie pour plus.

C’est dommage car désormais l’équipe Barrios se retrouve avec seulement 1 point sur 9, loin de se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions et plus proche, espérons-le, de la Ligue Europa. Le jeu d’un Zenit qui s’est terminé sans désir ni motivation, laissait peu à retenir.