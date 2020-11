Peu de brillance, mais tâche accomplie: c’est ainsi que la Juventus a vécu le duel contre Ferencvarós pour le groupe G de la Ligue des champions.

A Turin, la Juventus a été respectée dans un duel qui n’était pas des plus émouvants, mais que les Italiens ont résolu avec un 2-1 juste là, pour se conformer. Belle participation du Colombien Cuadrado, qui était dans les deux buts de son équipe depuis sa position d’arrière droit.

Le premier contact entre Cristiano et Dybala, à 14 minutes, était au centre du premier, une volée du second et l’apparition opportune du gardien de but.

Cependant, ce serait Ferencvaros, qui est sorti courageusement à Turin et a trouvé son prix au retour lent: Cuadrado n’est pas arrivé à l’heure à la fin d’Uzuni et à 18 ans il a surpris pour le 0-1.

À 32 ans, le jeu au but de Cristiano serait annulé hors de propos mais à 34 ans il ne pardonnerait plus quand, en association avec Cuadrado, il a mis un fusil au contact du poteau, si puissant malgré la distance, que le gardien visiteur n’a pas atteint .

La seconde mi-temps était plus ou moins la même depuis le début, le ballon toujours entre les mains du propriétaire et le visiteur se retirait dans son champ, avec Arthur en convalescence, Cuadrado très joué sur l’attaque et Cristiano et Dybala devant le but, se heurtant l’un et l’autre fois. Le plus clair était la frappe de Bernardeschi au poteau, à 60 ans.

Le Portugais partirait et Morata, son remplaçant, le manquerait après 70 minutes, avec un tir qui touchait l’extérieur du poteau.

Et le temps passerait dans ce match répété, sans émotions, la Juventus donnant le sentiment de ne pas vouloir accélérer, conformément à la victoire du FC Barcelone qui a donné beaucoup de valeur au classement au match nul 1-1.

Mais Morata était sur le terrain et c’est toujours un signe, quand il a associé à l’habituel, le Colombien Cuadrado, une descente spectaculaire sur le groupe pour atteindre le ballon pour mettre le centre impeccable à la tête de son partenaire. Un 2-0 de luxe total.

Le groupe, en effet, a joué pour les intérêts italiens, qui jouissent désormais du confort de la deuxième place du groupe G de la Ligue des champions avec 9 unités.