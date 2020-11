L’horrible nuit est passée et à Atalanta il est temps de rassembler les pièces, de faire le point et d’essayer de sortir la tête, après l’humiliation subie contre Liverpool à Bergame aux mains de Liverpool, pour la Ligue des champions.

Et le premier à faire un pas en avant fut Luis Muriel, l’un des rares à avoir tenté quelque chose dans l’arc britannique, qui marchait littéralement en territoire italien et avec justice l’emporta par 0-5.

“Il y a de la colère et de la tristesse”, a avoué Muriel à Sky Sport. “Il est difficile de commenter ou dire quelque chose avec une défaite. Après 2-0, nous avons essayé de rester dans le jeu. Dans les vestiaires, nous avons parlé, mais dans la première minute de la deuxième mi-temps, nous avons concédé le troisième but, quelques secondes sont venues le quatrième. Nous n’avons jamais récupéré. Ça fait mal. perdre un match comme celui-ci parce que nous travaillons pour montrer que nous sommes à la hauteur de la concurrence », a-t-il ajouté.

Son entraîneur, Gian Piero Gasperini, a également avoué que le coup est très dur et laisse des réalités très visibles: “Il va falloir réfléchir, l’an dernier on a mal perdu contre Manchester City, mais on était sûr qu’on pouvait s’améliorer. Ce soir l’écart était vraiment grand Nous avons fait face à Liverpool avec la certitude que nous pouvions tenir bon et être dangereux, mais il y avait trop de différence et ils étaient beaucoup plus forts que nous. Nous ne sommes plus aussi intenses et nous devons réfléchir à la façon de gérer ce type d’adversaires. la ligue est incapable de maintenir certaines intensités », a commenté Gian Piero Gasperini.

Un pessimisme naturel face à l’énorme avantage que Liverpool a gagné à chaque fois qu’il voulait attaquer: “Jouer tous les trois jours demande beaucoup d’énergie, avec un championnat où chaque match est compliqué. Les équipes qui jouent les coupes doivent compter là-dessus, cela ne doit pas être une excuse. Il faut se mettre dans les conditions pour jouer à un haut niveau en continu », a conclu le coach.

Désormais, de la part des joueurs, la recette de Muriel est la seule chose qui reste: “ne pas perdre la joie habituelle (…) Le sourire reviendra et nous penserons au match contre l’Inter dimanche”, a-t-il déclaré. C’est ce que le football a: la vengeance.