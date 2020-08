Les deux dernières semaines, à Lisbonne et dans une partie de l’Allemagne de l’Ouest, ont été amusantes. Il y avait ce sentiment d’immersion que l’on n’obtient généralement que lors d’une Coupe du monde ou d’une finale continentale, l’effet de bulle du tournoi d’été devenant une bulle dans un sens très différent: la protection contre le COVID-19.

Il y avait ce sens du tournoi d’élan et de récits qui se heurtaient, de l’histoire du football distillée et accélérée. Les superclubs se soucient beaucoup plus de la Ligue des champions que des ligues nationales et c’était de la pure Ligue des champions, sans autre compétition pour diluer les thèmes en développement. Donc en l’espace de deux semaines, on a vu le Bayern battre le Paris Saint-Germain en finale, la pagaille de Barcelone dévoilée (à nouveau), la réputation de Pep Guardiola pour trop réfléchir sur les gros matchs mise en évidence (encore), l’avenir de Diego Simeone remis en question (à nouveau) , Julian Nagelsmann rehausse puis égratigne légèrement sa réputation et Rudi Garcia réhabilite.

Et c’était juste en Ligue des champions. Dans la Ligue Europa, il y avait une gamme d’histoires similaire: la romance continue de Séville avec la compétition, la capacité actuelle de Romelu Lukaku à être héros et méchant presque simultanément, d’autres doutes sur l’avenir d’Antonio Conte, des questions sur Ole Gunnar Solskjaer et la mystification de la présence en cours. dans le but du Shakhtar d’Andriy Pyatov.

En tant que mesure d’urgence pendant la pandémie, le format a été un triomphe. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a parlé de consultation pour conserver certains éléments du nouveau format – même si le soupçon doit être que ses motivations sont politiques, l’UEFA cherchant à prendre encore plus de contrôle sur les phases finales de la compétition. Après tout, ce n’est pas comme si le format à deux jambes n’avait pas livré un football et une excitation exceptionnels ces dernières années.

Les grands clubs sont considérés comme sceptiques. La raison principale, bien sûr, est l’argent – à la fois directement et indirectement. Les clubs veulent autant de grands matchs que possible, et ils les veulent dans leurs propres stades, où ils ont un contrôle beaucoup plus grand des revenus grâce aux recettes des guichets, au parrainage et à l’activité commerciale.

Pour une fois, les intérêts des fans s’alignent sur cela: beaucoup plus facile et moins cher pour un fan de Manchester City de Manchester de prendre le tram pour l’Etihad une fois par mois au printemps que d’avoir à organiser une pause de deux semaines dans une ville étrangère pour un nombre indéterminé de jeux. Mieux vaut aussi que les fans en visite se rendent dans diverses villes du continent, dépensant leur argent à Copenhague, Bergame, Leipzig et Wolverhampton que de simplement converger vers l’une des rares villes dotées de l’infrastructure nécessaire pour faire face à un minitournoi.

Il y avait un drame dans le format unijambiste: le Paris Saint-Germain aurait-il marqué les deux buts tardifs contre l’Atalanta s’il avait eu une autre jambe dans laquelle récupérer? City aurait-il été pris à la pause pour le troisième but lyonnais s’il avait eu un deuxième match pour renverser le déficit? Et bien sûr, c’est une autre raison pour laquelle les superclubs s’opposent aux matchs ponctuels: l’un des principaux moteurs du développement de la Ligue des champions a été de leur offrir un filet de sécurité, pour s’assurer que plus jamais le champion d’Espagne n’éliminerait le champion d’Italie en le premier tour, comme cela s’est produit en 1987–88. Une deuxième jambe permet d’isoler contre les chocs.

Cela peut instinctivement donner l’impression que cela va à l’encontre de l’intégrité du jeu (qui devrait toujours être la principale préoccupation), mais les liens à deux pattes ont leurs propres rythmes et mystiques. L’un des plus gros mensonges jamais racontés est que le football fait partie du secteur du divertissement et que le drame légitime donc tout. Le football est un sport, et le sport est au cœur de la détermination de la meilleure équipe sur une période de temps prescrite.

Il y a clairement des limites: personne ne voudrait jouer la même opposition encore et encore, semaine après semaine, et personne ne voudrait le regarder non plus. L’une des joies du football en tant que sport est que son faible score permet aux équipes plus faibles de s’affronter (bien que même cela soit déformé par les disparités grotesques de richesse construites dans les structures modernes du jeu). Ils peuvent marquer un but puis se défendre héroïquement pendant 90 minutes, ou peut-être 180. C’est pourquoi les ligues et les coupes se sont développées toutes les deux – ils testent différents aspects (même si, encore une fois, les plus grandes récompenses financières offertes dans la ligue ont perturbé l’équilibre existant) . La Ligue des champions a un grand nombre de défauts en termes de répartition des revenus, mais le format lui-même est un mélange idéal de championnat et de coupe.

Le retour au format familier à deux pattes est donc à la fois compréhensible et probablement souhaitable. Après tout, ce format se serait-il senti aussi attrayant s’il était venu le même été que les Euros et la Copa America?

Mais là où cela pourrait avoir un avenir, c’est dans la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA élargie, qui devait commencer dans son format à 24 équipes à l’été 2021. Cela a été reporté pour tenir compte des Euros réorganisés et de la Copa America et on ne sait pas du tout quand il peut être intégré à un calendrier de plus en plus chargé. Mais la FIFA aura vu le succès de ces mini-tournois de la Ligue Europa et de la Ligue des champions et a été vivement encouragée par le fait que ce qui fonctionne pour le jeu national semble également fonctionner pour les clubs.