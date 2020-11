Le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Séville et Barcelone ont l’intention d’assurer leur présence dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui revient cette semaine, au quatrième jour de la phase de groupes.

Avec deux dates d’avance, l’actuel champion, trois clubs anglais et deux espagnols peuvent désormais assurer leur continuité lors de la prochaine étape du tournoi.

La date, cependant, est particulièrement pertinente pour d’autres comme le Real Madrid ou l’Inter, qui se font face avec une marge d’erreur réduite et sous la menace d’une élimination.

Un vilain panorama dans lequel se retrouve également le Paris Saint Germain. Le dauphin a concédé deux défaites lors des trois premiers matches et est en marge des deux premières places de son groupe, derrière Manchester United et Leipzig.

La nomination de San Siro mercredi est la clé pour deux équipes appelées à animer le tournoi et qui enchérissent désormais pour survivre. L’équipe italienne, qui récupère le Belge Romelu Lukaku du match madrilène, n’a pas encore gagné en Ligue des champions. Cumulez deux nuls et une défaite, subis contre l’équipe blanche à Valdebebas.

Le Real Madrid ne fait pas beaucoup mieux, qui ne compte qu’une seule victoire après son retentissant revers contre le Shakhtar et le nul en Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach, actuel leader du groupe B, qui reçoit mercredi le représentant ukrainien. Les deux voyages blancs se sont déroulés sans Sergio Ramos dans ses onze ans. Le capitaine ne sera pas à Milan après la blessure avec l’équipe nationale de la Ligue des Nations. Pourtant, avec neuf points en jeu, rien n’est décidé dans ce quatuor.

Ni dans le groupe H, désormais dominé par Manchester United et Leipzig et où le Paris Saint Germain est sans marge d’erreur. Les champions de France disputent un match clé mardi, lorsqu’ils accueillent Leipzig au Parc des Princes, avec trois points de plus au classement.

Manchester United accueille Istanbul Basaksehir, qui a donné la surprise à la date précédente en battant le représentant anglais en Turquie et en ajoutant un triomphe historique pour les débutants du tournoi.

Sans autant de difficultés, le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Séville et Barcelone passent par la phase de groupes, essayant de marquer leur but et de se réserver une place au deuxième tour.

Barcelone, avec plein de triomphes dans la compétition mais touché par la défaite à Wanda contre l’Atlético Madrid, se rend à Kiev pour affronter le Dinamo, qui s’est imposé au Camp Nou avec des difficultés à la fin. La victoire assure le classement. Le tirage au sort peut également servir l’équipe de Ronald Koeman si la Juventus battait Ferencvaros à Turin, qu’ils ont battu il y a quelques semaines.

Séville et Chelsea peuvent quitter le groupe E condamnés en l’absence de fixation de l’ordre des positions. Tous deux dominent la situation avec six points de revenu par rapport à Krasnodar et au Stade rennais. Vous pouvez tous les deux tamponner le pass. L’équipe espagnole se rend en Russie et le représentant anglais se rend en France.

Le Bayern est une autre des équipes à pleine puissance. Le champion, qui a remporté l’an dernier le titre après avoir remporté tous les matches, étend son taux de victoire. Vous pouvez certifier votre séjour en huitièmes de finale si vous battez Salzbourg, le dernier du quatuor.

L’Atlético Madrid, pour sa part, peut laisser le voyage au prochain tour sur la bonne voie. Pas mathématiquement, mais d’une manière pratique s’il l’emporte dans le métropolite Wanda au Lokomotiv Moscou, avec lequel il s’est lié en Russie.

Manchester City se rend en Grèce pour affronter l’Olympiacos et sécuriser son but. L’équipe espagnole Pep Guardiola, qui a remporté ses trois matchs, peut presque laisser le représentant hellénique hors des éliminatoires.

Porto, deuxième avec trois points de moins que les Anglais, et qui visitent Marseille, la grande déception de la compétition et l’une des deux équipes qui n’ont pas encore marqué, sont à l’affût.

L’autre équipe qui n’a marqué aucun point est le Midtjylland danois, qui ferme le groupe D où Liverpool mène. L’équipe de Jürgen Klopp accueille l’Atalanta, qui aspire toujours à la qualification tout comme l’Ajax, qui attend le champion du Danemark à Amsterdam.

Le Borussia Dortmund, la Lazio et le Club Brujas prolongent la candidature pour les deux places du groupe F, qui est exclu du Zenit Saint-Pétersbourg. L’équipe allemande mène la situation et reçoit le Club Brugge, troisième à deux points de Dortmund et un de Lazio, deuxième, qui attend le Zenit à Rome.