Duván Zapata a déjà le “ tensionadito bacano ” d’un grand défi en Ligue des champions: ce Mars affronte, avec Atalanta, le redoutable Liverpool, pour le groupe D.

Il veut déjà entrer sur le terrain pour montrer tout ce qu’il a devant un géant: “Je saisis chaque année comme une opportunité. L’année dernière, j’ai dû rester en dehors de plusieurs matchs et maintenant je profite de ce moment. Je veux exprimer toutes mes compétences au maximum”, dit-il lors de la conférence de presse avant le duel.

Il est vrai que l’équipe britannique a de nombreuses pertes et que pour tous les attaquants ce doit être un soulagement de ne pas avoir à affronter Virgil van Dijk (blessé), mais le Colombien n’est pas confiant:

L’attaquant colombien, qui a déjà marqué trois buts dans cette Ligue des champions, a souligné: “Je sais qu’ils ont quelqu’un dehors, mais cela ne veut rien dire. Ils sont forts, tout joueur qui joue pour eux aura de l’expérience. Ce sera un match très difficile”, a-t-il ajouté.

Avec trois buts à son actif en Ligue des champions, Zapata a la clé pour faire la différence: “il faut avoir la même intensité qu’eux”.

Le secret de l’entraîneur de Gasperini a été d’avoir une bonne liste de remplaçants, qui ont fait la différence dans la campagne 2019/2020 réussie. Et cette rotation ne dérange pas du tout l’intérieur du groupe, selon l’attaquant: “Cela a toujours été excellent pour tout le monde. Maintenant, l’entraîneur a beaucoup d’options, celui qui joue doit se sentir bien. Celui qui entre sur le terrain doit saisir l’instant.”

Le calendrier marque une semaine clé, car ce mardi (15h00 heure colombienne) le rival sera le très coriace Liverpool, et dimanche, au Calcio, l’Inter Milan devra être reçu. Mais Zapata fait un pas à la fois: “tous les matchs sont importants, on ne peut pas choisir. Pour l’instant on pense à Liverpool, puis on pensera à l’Inter, qui sera sûrement tout aussi important”, a-t-il conclu.