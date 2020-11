Même sans l’impact de Luis Suárez, en panne à cause du covid-19, et de Sergio Busquets, blessé, l’Atlético de Madrid-Barcelone propose un examen partiel de la Ligue dans le Wanda Metropolitano, qui expose l’évolution de l’équipe rojiblanco, vérifie le projet de Ronald Koeman et fait face à Diego Simeone avec un triomphe encore inatteignable pour lui dans cette compétition.

Il y a plus de pression pour Barcelone, six points et cinq places sous l’Atlético, avec sept matchs joués par les deux.

L’équipe du Barça – vainqueur d’un seul de ses cinq derniers duels de championnat – a également plus de doutes que le rojiblanco, le seul encore invaincu dans ce championnat, sur une séquence sensationnelle de 23 matchs sans perdre dans le tournoi – le meilleur des actuellement dans chacune des ligues européennes – et avec quatre victoires consécutives.

Aussi vrai que l’Atlético de Simeone ne l’a jamais battu en Ligue. Oui en Ligue des champions, deux fois, ou en Super Coupe, une autre fois, et aussi une fois dans toute une Ligue, en 2013-14, mais jamais à 90 minutes dans la compétition qui marque le jour le jour, déjà avec 17 affrontements: onze défaites et six nuls.

Barcelone a également été le dernier vainqueur en visite au Wanda Metropolitano, le 1er décembre 2019, 0-1. Et l’un des trois seulement de ses 61 matchs de championnat dans son stade spectaculaire. Depuis, l’Atlético n’a pas perdu à domicile -18 duels invaincus-.

Le buteur décisif ce jour-là était presque toujours: Lionel Messi. Ses chiffres contre l’Atlético sont impressionnants: 32 buts. L’avant-dernier était ce 0-1, dans lequel il a frappé le mur qui définissait le duel avec Luis Suárez, son partenaire alors et son ami toujours.

Aujourd’hui à l’Atlético, le moment de la «revanche» du «9» pour son départ de Barcelone, dont il est le troisième meilleur buteur de l’histoire, est repoussé par le covid-19, qui reporte leurs retrouvailles attendues. Il a marqué cinq buts en six matchs de rojiblanco.

De la proéminence toujours de Messi, avec la polémique en arrière-plan due à la critique de l’environnement d’Antoine Griezmann envers la figure de l’Argentin et ses déclarations de mercredi (“Je suis fatigué d’être toujours le problème de tout au club”, a déclaré Messi à son arrivée à Barcelone), et depuis la défaite à l’Atlético de Suárez et l’émergence de Joao Félix, avec sept buts en dix matchs cette saison et avec une transcendance absolue dans le changement offensif spectaculaire de l’Atlético cette année, dans le cadre d’un match dont moment se brouille plus que jamais dans toute l’ère Simeone qui est le favori à trois points.

Le Barça l’a toujours été. Maintenant, cela ne semble pas si clair. En tête, parce qu’il a trois points de retard sur le sommet de la Real Sociedad avec deux matchs de moins, et avec seulement deux buts contre en sept matchs, moins que quiconque, l’Atlético fait également face à la confirmation ou non de la L’engagement de Simeone dans des plans plus offensifs, avec plus de possession, plus de volume de jeu, plus de dynamisme et plus d’ambition, au-delà de la présence de Luis Suárez.

Evident jusqu’ici sur le parcours, ce choc est une bonne mesure. Il en est de même pour Barcelone et Ronald Koeman, avant un match vital pour les options des Catalans de grimper en haut du tableau après un début irrégulier du tournoi et obligés de gagner s’ils veulent réduire la distance contre un rival direct de le titre.

Il arrive, comme l’Atlético, avec leurs troupes décimées par les effets du «virus FIFA» après les matches de l’équipe nationale. En plus des absences attendues en raison de blessures aux défenseurs Samuel Umtiti et Ronald Araujo et à l’attaquant Ansu Fati, le Barça a perdu le milieu de terrain Sergio Busquets lors du match de Wanda, avec une entorse au genou gauche qui a été faite la semaine dernière dans le match. entre l’Espagne et la Suisse de la Société des Nations.

Miralem Pjanic pourrait remplacer Busquets au double pivot en tant que partenaire de Frenkie de Jong. Bien que la principale nouveauté dans la formation du Barça pourrait être le retour du milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho, qui a reçu une décharge médicale après près d’un mois de blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche. Coutinho pourrait jouer dans l’aile gauche en profitant de l’absence de Fati, avec Ousmane Dembélé sur l’aile droite, Antoine Griezmann dans la demie avant et Lionel Messi en position de faux ‘9’ complétant l’attaque de l’équipe de Ronald Koeman.

Devant, altéré par la perte de Luis Suárez, mais aussi par celle d’Héctor Herrera, stoppé par une blessure musculaire (ni Lucas Torreira, ni Sime Vrsaljko ni Manu Sánchez ne sont disponibles pour un total de cinq victimes), le onze de l’Atlético récupère à Yannick Carrasco à une extrémité et maintient les lignes dans le reste des postes.

Jan Oblak suivra, dans le but; Kieran Trippier et Mario Hermoso, sur les côtés; Stefan Savic et José María Giménez, au centre de la défense; Marcos Llorente, Koke Resurrección -avec le très haut niveau dont il a fait preuve à la fois dans l’équipe et à son retour en équipe nationale cette saison- et Saúl Ñíguez au centre du terrain; et Joao Félix et peut-être Ángel Correa, à l’avant.

Diego Costa devrait être un remplaçant, après sa récente guérison d’une blessure musculaire qui l’a empêché de jouer six matchs. Víctor Machín, «Vitolo», est également disponible, suite à la blessure subie contre le Lokomotiv Moscou il y a deux semaines et demie. Ils visent tous les deux le banc, tout comme Geoffrey Kondogbia.

Files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix et Correa ou Diego Costa.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Coutinho; Griezmann, Dembélé et Messi. Arbitre: Munuera Montero (C. Andaluz).

Stade: Wanda Metropolitano.

Temps: 15 h 00 heure colombienne