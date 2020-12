Mis à jour le 14/12/2020 à 07:57

La Ligue Europa vous connaissez déjà leurs appariements pour les huitièmes de finale. L’autre moitié de la gloire européenne a dévoilé ses clés pour le deuxième tour, dans lequel Cristian Benavente devra affronter les Rangers d’Écosse avec le Royal Antwerp of Belgium.

En revanche, l’un des engagements les plus marquants de cette deuxième étape du concours sera celui entre le leader de la Liga Santander d’Espagne, la Real Sociedad, avec l’historique Manchester United d’Angleterre.

Les Ligue Europa huitièmes de finale Ils seront complétés par des affrontements comme Arsenal (Angleterre) avec Benfica (Portugal), RB Salzburg (Autriche) contre Villarreal (Espagne) et celui qui mettra Grenade (Espagne) face à face avec Naples (Italie).

Il est à noter que les matchs du deuxième tour du concours auront lieu le 18 février 2021 (matches aller) et le 25 février de la même année (matches retour).

ESPN, Fox Sports et la chaîne officielle de l’UEFA seront chargés d’apporter au monde entier ce que sera la définition de cette étape du concours, la même qui a également des équipes puissantes, comme l’AC Milan de l’Italie, une équipe qui cherchera le championnat de la main de Zlatan Ibrahimovic.

Ligue Europa: c’est ainsi que s’est déroulé la huitième de finale

Wolfsberg c. TottenhamDymano de Kiev vs. Société royale des sorcières vs. Manchester UnitedBenfica c. Arsenal Red Star vs. AC Milan Royal Antwerp vs. Rangers Slavia Pagra vs. Leicester CityRB Salzburg c. VillarrealS. Braga c. AS RomaKrasnodar vs. Dinamo ZagrebYoung Boys vs. Bayer LeverkusenMolde c. HoffenheimGranada c. NapoliM. Tel Aviv c. Shaktar DonetskLille contre AjaxOlympiacos contre PSV

