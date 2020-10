Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a11

Avec ce qui a été fait jusqu’à présent, l’entraîneur des Pumas Andrés Lillini a déjà gagné sa continuité à la barre, prédit l’ancien entraîneur d’Auriazul Mario Trejo, qui a souligné que l’entraîneur argentin a trois points de l’équipe Pedregal pour atteindre la barre des 30 unités, réalisé uniquement par Hugo Sánchez et Guillermo Vázquez.

Il semble qu’il dirige la première division depuis des années! Sa main ne tremble pas pour une chose très importante chez Pumas: donner une chance aux jeunes qui sont prêts à apparaître en équipe première. Il me semble qu’il a également un traitement adéquat avec les joueurs, certains d’un caractère spécial, comme Juan Manuel Iturbe.

Le milieu de terrain argentin paraguayen naturalisé est un joueur énorme, aux qualités sensationnelles, mais il manque d’attitude. Il est faux qu’il fasse tant d’histoires quand ils le retirent de l’échange. Ces attitudes de quitter l’entraîneur avec une main tendue et de lancer des choses semblent très mauvaises, en particulier chez Pumas. Il faudrait bien lui expliquer ce que signifie jouer pour une institution comme l’UNAM, ajoute Trejo en rappelant les frictions d’Iturbe avec Miguel González, Míchel, qui a carrément choisi de marginaliser le joueur.

Il a souligné qu’avec la bonne gestion du groupe, Lillini, qui est entrée comme émergent avec l’idée de n’avoir que deux ou trois dates et qui a ensuite convaincu les habitants et les étrangers, s’est heurtée à des circonstances favorables, comme un calendrier qui lui permettait de dessiner d’abord à rivaux pas très puissants, et de bons résultats de départ donnent toujours confiance, facilitent la progression, du moins au plus.

Cependant, la clôture du tournoi régulier semble compliquée, avec le risque que l’équipe soit déplacée des quatre premières places qui donnent un passage direct à la ligue, puisqu’à la date 16, elle reçoit Guadalajara et ferme contre La Maquina.