Barcelone a connu l’un des pires moments depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’institution. La saison dernière, c’était le premier sans titre pour l’équipe culé avec la star argentine dans son équipe. Au cours de cette année, un grand émoi a été créé quand on a appris que le 10e de l’équipe nationale argentine voulait quitter le club de toute sa vie. Cependant, après ne pas avoir pu organiser son départ avec le président Josep María Bartoméu, il n’a eu d’autre choix que de continuer dans la nouvelle ère de Ronald Koeman. Le week-end dernier, encore un coup dur: une défaite contre le Real Madrid en Liga.

Emili Rousaud, vice-président de Barcelone jusqu’en février de cette année avec l’actuel conseil d’administration, surpris avec Super Deportivo Radio sur Radio Villa Trinidad en évoquant la fin de la carrière de Leo. “Pour que Messi ne quitte pas Barcelone, Messi a besoin de Barcelone pour lui présenter un bon projet sportif. Messi veut se sentir comme un protagoniste et un participant. Le projet qui continue à se construire autour de lui, et si je pense qu’il est très en colère contre Bartoméu. car il a échoué à plusieurs reprises. Avec un nouveau leadership, un projet sportif sur mesure et une équipe compétitive, je suis convaincu que Messi y repenserait », a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “Messi a toujours en tête de prendre sa retraite de Newell après la prochaine Coupe du Monde. Par conséquent, nous ne devrions pas faire une approche seulement pour une saison sinon pour les prochaines années.”

D’autre part, il a déclaré: “Messi dans ce Barcelone est le seul joueur irremplaçable, le seul joueur qui n’a pas de remplaçant sur le banc et dans le vestiaire, car il chérit un talent unique. Un projet doit être fait autour de lui. Bien que dans quelques années, il puisse partir, mais tant que nous l’avons au Barça, nous devons juste monter un projet en pensant à lui. “

Enfin, en ce qui concerne le burofax et toute la problématique qui s’est produite la dernière fois, il a déclaré: “La pire erreur de Bartoméu avec Messi était de croire que Messi était motivé plus par l’argent que le football est une énorme erreur, alors qu’en réalité, il Ce qui satisfait Messi, c’est de remporter des titres, de remporter le Ballon d’Or, d’être un protagoniste, d’être et de montrer qu’il est le monde. Pour cela, il doit être entouré de joueurs talentueux, car il ne peut pas tout faire. “

Barcelone aura un duel clé demain contre la Juventus en tant que visiteur, pour le deuxième tour de la Ligue des champions. Et Messi, un autre test dans cette nouvelle étape.