Netflix nous a habitués à sortir des productions qui deviennent rapidement un succès retentissant, ce dernier cas est «Emily à Paris», qui raconte l’histoire d’une dirigeante avertie des médias sociaux qui est envoyée à Paris pour donner à une petite agence de marketing une perspective nord-américaine, acquise par l’entreprise où elle travaille. Le protagoniste de la série est la anglo-américaine Lily Collins, une jeune actrice qui s’est avérée être l’une des jeunes actrices les plus demandées sur le petit écran.

Alors que la participation de Lily Collins dans «Emily à Paris» est exceptionnel, le modèle a également fait partie d’autres grands projets, en venant à être considéré comme la prochaine star émergente du médium. Avec de nouveaux projets en production à espérer, les fans de Collins voudront s’assurer de vérifier ces œuvres avant que la saison deux ne soit confirmée par Netflix. Voici quelques autres films dans lesquels il a été.

DIX FILMS DE LILY COLLINS

10. L’héritage (2020)

Avant que “Emily In Paris” n’arrive sur Netflix, “L’héritage” est sorti sur les écrans en mai de cette année. Lily Collins montre ses diverses compétences d’actrice dans ce film, différentes de son implication dans la production du géant du streaming.

Dans “Inheritance” (titre original), Collins joue Lauren Monroe, un procureur de Manhattan avec une famille éminente. Quand son père décède, elle découvre sa vie secrète et est obligée de s’occuper des affaires parce que les secrets de son cœur sont révélés.

Dans “Héritage”, Lilly Collins incarne Lauren Monroe, une procureure du district de Manhattan avec une famille éminente (Ingenious Media)

9. Tolkien (2019)

“Tolkien” est un drame biographique qui tourne autour du célèbre auteur JRR Tolkien. Dans le film, Lily Collins joue l’amour et l’inspiration de longue date de Tolkien pour nombre de ses personnages bien-aimés, Edith Bratt.

Lorsque la mère de Tolkien décède, il est envoyé chez une femme riche où il rencontre Edith. Ils tombent tous les deux amoureux, mais lorsque les notes du responsable s’effondrent, leur relation diminue également. Le film suit le voyage dramatique de Tolkien dans la virilité une fois que la Première Guerre mondiale a éclaté et à quoi ressemble sa vie par la suite.

8. Extrêmement méchant, terriblement méchant et vil (2019)

“Extrêmement méchant, choquant et vil” (titre original) montre la vie et l’épanouissement du célèbre tueur en série Ted Bundy. Lily Collins joue Liz Kendall, face à Zac Efron.

Liz est une mère très âgée et rencontre Ted dont elle tombe rapidement amoureuse. Il l’aide à prendre soin de sa fille, mais avec le temps, le nombre de meurtres augmente et Bundy est le principal suspect. Liz a le cœur brisé et ne croit pas aux nouvelles. Elle le soutient pendant qu’il est en prison jusqu’à ce que ce soit trop dur à supporter. La bande montre les effets du comportement meurtrier du sujet sur sa vie.

7. Okja (2017)

“Okja” raconte l’histoire d’une super truie génétiquement modifiée nommée Okja. Le film avait un casting de stars qui comprenait Ahn Seo-hyun, Tilda Swinton, Paul Dano, Steven Yeun, et plus encore.

Le film est basé sur la Corée et suit une jeune femme nommée Mija qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son ami le plus cher, le cochon Okja. Lorsqu’il est enlevé de la ferme de sa famille pour être détruit, Mija part en mission de sauvetage. Collins joue une femme nommée Red qui fait partie de l’ALF et se bat pour les droits des animaux.

Dans “Okja”, Lily Collins joue une femme nommée Red qui fait partie de la FAL et se bat pour les droits des animaux (Photo: Netflix)

6. Jusqu’aux os (2017)

“To The Bone” (dans sa langue originale) était un film ouvert et déchirant sur une fille nommée Ellen et son combat contre l’anorexie. Le drame mettant en vedette Lily Collins est sorti sur Netflix en 2017.

Lorsqu’Ellen devient trop malade pour aller à l’université, elle abandonne et est admise dans un centre de traitement avec d’autres jeunes hommes et femmes. Pendant l’émission, elle a du mal à prendre du poids, mais est inspirée par son ami Luke. Les téléspectateurs découvrent l’histoire d’Ellen et comment ses relations avec sa famille l’ont affectée.

5. Les règles ne s’appliquent pas (2016)

“Rules Don’t Apply” se déroule à Hollywood à la fin des années 1950. Lily Collins joue Marla Mabrey, une aspirante de l’industrie qui sait chanter, danser et jouer. Elle est prête à auditionner pour le magnat du cinéma Howard Hughes et est personnellement emmenée aux auditions et aux cours par M. Frank Forbes. Au fil du temps, la relation entre les trois devient contaminée et le drame s’ensuit.

Collins a été nominée pour un Golden Globe pour son rôle.

4. Miroir, miroir (2012)

Avec Julia Roberts, Armie Hammer et Nathan Lane, Lily Collins a joué Blanche-Neige dans “Mirror, Mirror”. Le conte fantastique a raconté l’histoire emblématique de Blanche-Neige et a reçu des critiques mitigées. Julia Roberts a joué la méchante belle-mère et Armie Hammer a joué le chevalier en armure étincelante, le prince Andrew.

L’actrice a été nominée pour la meilleure actrice de cinéma dans un genre de science-fiction et fantastique aux Teen Choice Awards pour cet épisode.

Avec Julia Roberts, Armie Hammer et Nathan Lane, Lily Collins a joué Blanche-Neige dans «Mirror, Mirror» (Photo: Netflix)

3. Le côté aveugle (2009)

“The Blinde Side” a été l’un des meilleurs films de 2009 au monde. Sandra Bullock a remporté l’or dans le rôle de Leigh Ann Tuohy, remportant six prix. Le film était un drame biographique qui tourne autour de la jeunesse du joueur de la NFL Michael Oher. Après avoir grandi dans une maison brisée et n’avoir rien à vivre, il est accueilli par la famille Tuohy, qui lui redonne vie. Michael finit par prospérer sous ses soins et se rendre à l’université avant d’être enrôlé dans la NFL. Dans le film, Lily Collins a joué la fille de Leigh Ann, Collins Tuohy.

2. Pris au piège de l’amour (2012)

“Stuck In Love” est une comédie romantique qui se concentre sur les complexités de l’amour et des relations d’un membre de la famille. Lily Collins joue l’adolescente Samantha Borgens, mise en difficulté par le divorce de ses parents. Elle emménage avec son père et son frère lorsque sa mère décide de vivre avec son nouveau petit ami. Comme une famille nouvellement brisée, ils traversent des hauts et des bas personnels pour retrouver l’amour l’un pour l’autre.

1. Avec amour, Rosie (2014)

“Love, Rosie” est un film basé sur le livre “Where Rainbows End” de Cecelia Ahern. Lily Collins joue Rosie Dunne, une femme qui rêve d’ouvrir son propre hôtel un jour, mais qui s’égare lorsqu’elle tombe enceinte à un jeune âge. Elle traverse certains des plus grands hauts et bas de la vie avec son ami Alex, mais les deux ont une relation compliquée remplie de sentiments persistants. Au fur et à mesure que la vie avance, la relation entre ces deux-là se complique, mais ils sont toujours l’un à côté de l’autre.

Bande-annonce de “Emily in Paris”, série de Darren Star sur Netflix