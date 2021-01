Efraín Sotacuro court le matin à travers les collines de Huancayo avec l’illusion d’être un meilleur athlète. L’après-midi, son temps passe entre les cours de marketing virtuel et les soins à sa famille. Son fils est né il y a deux mois et maintenant sa vie est plus mouvementée; Cependant, il prend toujours le temps de répondre à ses followers sur les réseaux, malgré les milliers de messages.

Il explique que ses responsabilités se sont accrues après avoir gagné des admirateurs et des adeptes en obtenant la médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Efraín ne se considère pas comme un influenceur de la mode, mais il se considère comme un exemple de développement personnel.

«Ma vie a changé après Lima 2019. Les gens me connaissent plus, j’ai l’aide d’entreprises privées et les adeptes ont augmenté; même de l’étranger, ils m’écrivent pour demander une aide à la motivation. Je réponds à tout le monde. Je suis heureux de savoir que le monde connaît cette force qui m’a amené à surmonter la perte d’une grande partie de mes bras “, il est dit.

Force pure

Plus de 15 ans se sont écoulés depuis que le Huancavelicano a reçu un choc électrique d’une tour à haute tension abandonnée à Casapalca, à Huarochirí. L’accident a conduit à l’amputation de ses deux membres, alors qu’il n’était qu’un adolescent.

Etre marqué par les coïncidences de la vie n’est pas devenu un prétexte pour ce trentenaire. En fait, le temps l’aidait à guérir les blessures de l’âme. Au cours de cette transition, il a découvert des talents qu’il avait cachés, ceux qui l’ont conduit au succès.

«Courir au VIDENA Athletic Stadium et décrocher une médaille a été la chose la plus importante de ma carrière. Dans ce lieu spectaculaire, qui continue de nous servir, j’ai confirmé que mes jambes sont un don de Dieu. Grâce à eux, j’ai également parcouru le monde, représentant mon pays “, commente-t-il.

Il a participé aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 où il a terminé quatrième, s’est démarqué au marathon de Londres en 2017 et n’a pas arrêté jusqu’à ce qu’il atteigne l’Espagne, où il a obtenu la marque de qualification pour Tokyo 2020. Actuellement, il attend la confirmation du Comité International Paralympique (IPC). leur classement, où Israël Hilario (pour le cyclisme), Rosbil Guillén (pour l’athlétisme), Angélica Espinoza (pour le taekwondo) et Rodrigo Santillán (pour la natation) sont déjà.

Destination

Être ambassadeur de Lima 2019 et être sur le point d’atteindre un quota pour les prochains Jeux Paralympiques est une grande responsabilité, fait-il référence. Pour cette raison, il ajoute que toute son énergie est concentrée sur l’enrichissement de son histoire, son objectif, en laissant sa marque sur l’événement multisport le plus important au monde.

«Le défi est grand. Je veux obtenir une médaille à Tokyo 2020. Avant cela, je prévois de participer à un marathon de Séville, qui aura peut-être lieu en mars ou avril “, estimations.

Inspiré par les valeurs de persévérance et de détermination, Efraín Sotacuro cherche à amplifier sa romance avec l’athlétisme. Le talent qu’il porte dans ses jambes continuera de l’accompagner à chaque trot, à chaque respiration.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER