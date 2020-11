Le tennis, en effet, est particulièrement sensible: trois des cinq premiers mondiaux ont plus de trente ans. Ils accompagnent Nadal, Roger Federer (39 ans) et Novak Djokovic (33 ans). Le football n’est pas loin derrière. Cristiano Ronaldo (35) et Messi (33), avec l’Argentin maintenant à des heures basses, continuent de gérer le perchoir. La tendance est donc évidente: la fin des grandes carrières avec seulement 30 ans est terminée. Une myriade de facteurs ont à voir avec cela, allant du développement de la technologie dans le sport, à une meilleure nutrition et un bon repos, compagnons de voyage incontournables pour une bonne carrière dans l’élite. Mais il existe un autre facteur, intangible, clé pour comprendre le phénomène de l’ancienneté dans le sport. “L’illusion”. C’est un élément qui couvre beaucoup. Du calme vital au désir de s’améliorer. Il arrive de se réveiller tous les matins et d’essayer de s’améliorer.

Les athlètes asturiens consultés par LA NUEVA ESPAÑA de différentes disciplines coïncident dans cette analyse. «L’illusion est le facteur clé. Sachant que vous faites ce que vous aimez, que le sport est votre vie et que vous voulez être avec lui jusqu’à la fin “. Il est dit par Samuel Sánchez, un ancien cycliste d’Oviedo, qui avait 39 ans au moment de sa retraite. Il a maintenant 42 ans. «Le vélo est en rupture avec la nuit et la fête et il faut évidemment prendre soin de soi, mais on ne fait rien si on n’a pas la tête meublée et il est essentiel d’avoir un bon environnement familial. En vieillissant, vous essayez de mieux faire les choses et ce n’est pas que vous prenez mieux soin de vous, c’est que vous prenez mieux soin de vous ».

Diego Sánchez, joueur de basket de Gijón, il y a trois saisons. | M. López

Le diagnostic de Samuel Sánchez coïncide presque mot pour mot avec celui de Diego Cervero, footballeur, ancien joueur d’Oviedo, qui continue de marquer des buts à 37 ans à l’Atlético San Luqueño, deuxième B. Comme son jeu, l’Oviedo répond directement. «Il y a deux mots clés: mentalité et illusion. Maintenant, je suis plus excité que les jeunes. Si vous me posez des questions sur les joueurs de notre prochain rival et la trajectoire de l’arbitre qui sifflera, je peux le dire sur un rouleau. L’expérience vous donne la possibilité de mieux vous connaître, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous ne pouvez pas tout faire à 100%, et moins avec un certain âge. Il faut toujours prendre soin de soi, mais l’essentiel est de mieux prendre soin de soi, pas plus de prendre soin de soi », explique Cervero, qui en profite également pour se concentrer sur un autre facteur caché: les blessures. “Dans les maux, il y a un facteur de chance, car j’ai eu des collègues avec une immense illusion qu’une blessure les a empêchés d’avancer.”

“L’important est l’illusion”

Diego Sánchez, attaquant de Gijón Basket, depuis qu’il se combine avec la direction sportive, a 44 ans et est toujours actif, bien qu’il souligne que pas au même niveau qu’avant. L’homme de Gijón est le deuxième Asturien avec le plus de matches ACB et a été promu avec Oviedo Baloncesto au LEB Gold. «Le secret est d’avoir une passion pour ce que vous faites. C’est ce qui vous fait avancer, en plus de prendre soin de vous avec une bonne alimentation et un bon repos “explique Diego, qui est ingénieur minier et travaille dans la société Asturiana de Zinc. «La maturité doit également être prise en compte. Être parent vous donne également une autre responsabilité et vous incite à prolonger votre carrière. L’important chez un athlète est de se connaître à fond et de savoir quelle peut être sa limite. Et c’est mental, pas physique ».

Nicolás de las Heras (Avilés, 55 ans) sait ce que c’est que de courir avec quelques années sur le dos. Il est un coureur d’ultra-distance et peut affirmer avec fierté qu’il a été le premier Espagnol à parcourir 250 kilomètres au Championnat d’Europe 2018 en Roumanie. De plus, à 54 ans, il était le plus vieux coureur espagnol à accompagner l’équipe nationale dans la Coupe du monde de 24 heures. de France, tenue en 2019. De las Heras combine l’athlétisme avec sa pharmacie Grade et son secret est simple. «L’essentiel dans ma discipline est d’avoir un effort mental. Je cours 24 heures. Si je sors à dix heures du matin, je sais que le lendemain, à la même heure, je courrai. Cela peut être dur psychologiquement et il faut savoir le gérer », explique De las Heras, qui termine en avertissant que« vous ne pouvez pas oublier d’avoir une alimentation équilibrée, de respecter les heures de repos et de prendre soin de votre alimentation ».