Luis Figo Ce n’est pas seulement une nouvelle de nos jours pour avoir inculpé Pablo Iglesias ou Salvador Illa. L’ancien footballeur portugais est également un protagoniste dans divers médias en raison d’un possible changement dans sa vie personnelle et familiale, et c’est que sa femme Hélène Svedin a publié sur son compte Instagram quelques détails de la réforme et de la redécoration qu’ils sont en train de faire à un appartement qu’ils ont acheté il y a quelque temps dans le quartier de Salamanque.

C’est l’épouse qui a mis en ligne plusieurs images sur ses réseaux sociaux du remodelage du maison qu’il a achetée avec Luis Figo au nom de l’une de vos entreprises il y a deux ans. À l’époque, il a été signalé que le mariage avait payé environ deux millions d’euros pour cet appartement situé dans l’un des quartiers les plus exclusifs d’Espagne, Rue Ortega y Gasset dans le centre de Madrid, partie du Golden Mile et l’une des rues avec les boutiques les plus luxueuses du pays.



Luis Figo et Helene Svedin ont longtemps vécu dans la capitale de l’Espagne malgré le fait qu’aucun d’eux n’est né dans notre pays. Le couple semble être si clair que leur place est Madrid qu’ils vivent dans le quartier de Conde de Orgaz depuis un certain temps, mais tout indique que la réforme et la redécoration de cette propriété vont bientôt déménager dans le quartier de Salamanca.

Svedin a été chargé de montrer l’un des plans de la maison sur les réseaux sociaux et quelques-uns des nouveaux détails qui seront dans ce que peut être votre nouvelle maison, un appartement de plus de 300 mètres carrés dans un emplacement privilégié. Comme on le voit sur Instagram, Hélène supervise personnellement tous les détails de la rénovation. S’ils décident finalement de s’installer dans ce quartier, ils seront proches de nombreux amis et des restaurants et magasins qu’ils fréquentent. Aussi, très proche, dans la rue Serrano, ils possèdent également un duplex de plus de 300 mètres carrés qu’ils ont achetés en 2009.