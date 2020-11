Dustin Johnson Il n’a pas échoué le dernier jour et a réalisé sa première veste verte en conquérant l’Augusta Masters avec une carte historique de -20, la meilleure de l’histoire du tournoi avec laquelle il a battu le record de Tiger Woods (1997) et Jordan Spieth (2015). ). Le golfeur américain monopolise les couvertures du monde entier ainsi que sa femme Paulina Gretzky, avec qui il vit un manoir spectaculaire à Palm Beach, en Floride.

Il possède vraiment deux propriétés luxueuses, mais il y en a une qui se démarque grandement. Nous parlons de la maison qui a été achetée en 2015, qui y a dépensé environ cinq millions d’euros. Il est situé à Palm Beach Gardens, face à la mer, et le plus frappant est queNous avons une petite île privée et son propre quaiou, en plus de toutes sortes de luxe et de confort et même une grotte.

A une autre maison en Floride

Il dispose de cinq chambres et six salles de bains et le manoir est situé dans le Intracoastal Waterway, 80 miles au nord de Miami. De plus, l’impressionnante piscine est très frappante. Mais le plus étonnant est l’île privée dont nous parlions, où Dustin Johnson et Paulina peuvent mettre des chaises longues pour prendre un bain de soleil ou prendre un bain.

La chose n’est pas là, car dans 2017, le golfeur né en Caroline du Sud a poursuivi son histoire d’amour avec la Floride, acheter une maison à North Palm Beach. Cette propriété lui a coûté environ trois millions d’euros et est entièrement rénovée, avec six chambres et sept salles de bains, deux salles multimédia, deux chambres familiales, un ascenseur et un générateur de secours. Et c’est que Justin Jonhson a accumulé une fortune d’environ 50 millions d’euros grâce à ses prix de golfeur, d’où il a de l’argent à revendre pour acheter des demeures de ce type, luxueuses et impressionnantes.