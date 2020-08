Ancien n ° mondial 3 Milos Raonic disputera sa première finale ATP depuis Stuttgart 2018 et la quatrième au niveau Masters 1000, à la recherche du premier titre notable samedi. Le Canadien a remporté la 30e victoire dans le top 10 en demi-finale à Cincinnati, évincant Stefanos Tsitsipas 7-6, 6-3 en une heure et 37 minutes pour son premier match pour le titre Masters 1000 depuis Indian Wells 2016!

Aux prises avec des blessures au cours des dernières années, le Canadien a été classé à l’extérieur du top 10 depuis trois ans maintenant, travaillant dur pour son retour et ajoutant des améliorations à son jeu qui ont fait de lui un prétendant à de nouveaux titres.

En janvier, Milos a battu Stefanos à l’Open d’Australie, répétant cette performance aujourd’hui et se qualifiant pour la finale contre Novak Djokovic ou Roberto Bautista Agut. En tête du classement des as et en ramenant 44 des 46 matchs de service à domicile avant l’affrontement d’aujourd’hui, Milos a dominé avec son service contre Stefanos, repoussant un point de consigne à 5-6 dans le premier match et obtenant une pause de service dans le deuxième set pour se propulser. sur la ligne d’arrivée.

Raonic avait 28 gagnants et 16 fautes directes, laissant Stefanos avec une ration de 17-11 dans ce qui avait été une rencontre très divertissante. Frappant un vainqueur de service dans près de 40% de tous les points derrière le tir initial, le Canadien a maintenu la pression de l’autre côté du filet, ayant un avantage net dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups et restant en contact avec Stefanos dans le des plus étendus.

Le Grec n’a pas mal joué du tout, ayant cette chance dans le match d’ouverture et perdant du terrain pendant quelques minutes dans le deuxième set, suffisamment pour faire passer Milos. Tsitsipas a tenu à 15 ans dans le match d’ouverture avec un vainqueur du service, assurant la 26e prise consécutive à Cincinnati et jouant bien dans les matchs suivants.

Les serveurs étaient tout simplement trop bons lors des 11 premiers matchs, perdant 13 points au total et n’offrant rien aux retours. Tout a changé lors du 12e match lorsque Milos a servi à rester dans le plateau pour la deuxième fois.

Milos Raonic a battu Stefanos Tsitsipas pour la quatrième finale du Masters 1000.

A 30-30, Stefanos a placé un excellent retour qui a forcé l’erreur de Milos, qui a dû jouer contre un point de consigne. Tsitsipas a gaspillé sa chance avec un revers lâche, n’en gagnant jamais une autre à la fin de l’affrontement. Ils ont échangé des mini-breaks précoces et c’est le joueur le plus expérimenté qui en a attrapé un autre à 6-5 après un vainqueur en coup droit en croisé, assurant le match d’ouverture après 55 minutes.

Le Canadien a tenu à 30 ans lors des deux premiers matchs de service du set numéro deux, marquant une pause dans le quatrième match pour ouvrir un écart de 3-1. Offrant une bonne prise après l’autre, Milos a tenu à l’amour dans le neuvième match pour sceller l’affaire et réserver la place dans la quatrième finale du Masters 1000.