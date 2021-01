Le mariage de Chicharito Hernández et Sarah Kohan Elle génère des rumeurs de rupture depuis un certain temps malgré la naissance récente de son deuxième enfant. Selon divers médias, le couple ne passe pas un bon moment et la femme du footballeur mexicain de Galaxie de Los Angeles Il a nourri ce runrún de ses derniers mots sur Instagram, accompagné d’explosifs posés avec lesquels il balaie les réseaux.

La jeune mannequin australienne a publié une photo enflammée dans laquelle elle apparaît avec un “ corps nu ” allongé sur le lit avec un message qui a alimenté ces rumeurs de rupture: “Tout cela ne veut rien dire sans amour.” Mais il est allé encore plus loin dans ses «histoires», ajoutant ce qui suit: «La décision la plus difficile à prendre est de s’éloigner de quelqu’un avec qui vous avez travaillé très dur. Vous ne pouvez faire que certaines choses pour être compatible, mais vous ne pouvez pas changer quelqu’un pour améliorer la relation … Laissez-le vous manquer et laissez-le partir.

Sarah Kohan, qui compte plus de 1,5 million d’abonnés sur Instagram qu’elle ravit en posant en bikini et très légèrement habillée et même nue, alimente le buzz sur la crise du mariage qu’ils disent traverser avec Chicharito Hernández, avec qui elle n’est pas apparue sur ses réseaux sociaux depuis des mois.

L’Australien et ancien joueur de Real Madrid ou Séville Ils ont deux enfants en commun (Nala et Noah). Ils ont commencé à sortir ensemble en 2018, se sont mariés secrètement en mars 2019 et sont devenus parents deux fois en un rien de temps. Rien n’indiquait que les rumeurs de rupture avaient planifié leur relation, mais ces mots de Sarah Kohan ils donnent beaucoup à réfléchir. Ce qu’il nie absolument, c’est que son fils n’est pas mexicain. «Je n’aurais rien à expliquer, mais les choses dans les médias sont devenues incontrôlables. Je suis fatigué des messages selon lesquels Diego (Dreyfus) est le père de Noah, juste à cause de la couleur de ses yeux. Son père est Javier! J’étais déjà enceinte de Noah quand j’ai rencontré Diego. Les yeux de Noé sont de la même couleur que ma mère. Fin de l’histoire. Arrêtez de déranger ma famille », a-t-il dit il y a des semaines.