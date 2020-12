Il Spectacle de Fernando Alonso avec la Renault R25 avec qui il a été champion du monde en 2005 continue de parler. La Formule 1 profite au maximum de l’exposition du pilote asturien sur le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi, après l’agitation et le succès qu’il a eu, à tel point que certains pilotes comme Lewis Hamilton ont été étonnés lorsqu’ils ont entendu le son de la R25.

La F1 continue de montrer des images de cette exposition d’un Fernando Alonso qui est retourné dans ce qui était sa maison. Le pilote asturien il avait une caméra à 360 ° à bord, située au-dessus de l’essieu avant dans le but d’enregistrer sous un angle différent que d’habitude, à quoi ressemble le tour d’un double champion du monde avec la voiture avec laquelle il a remporté son premier championnat.

Ce jeudi, le résultat de cette expérience a été dévoilé et il est spectaculaire. Étant une caméra à 360 °, elle peut être tournée dans toutes les directions pour voir toutes les vues de la piste, depuis la voiture, même vous pouvez voir comment le volant tourne dans les courbes, comment la tête bouge ou placez l’image vers l’avant pour la voir du point de vue du pilote.

Ces images reflètent encore plus à quel point il est spectaculaire de vivre un tour depuis l’intérieur de la R25, et conduit par l’un des meilleurs pilotes de tous les temps comme Fernando Alonso. La F1 tire le maximum du spectacle des Asturies, qui n’a laissé personne indifférent. La performance de l’Espagnol a laissé tout le monde sans voix, même Toto Wolff, chef de l’équipe Mercedes, a reconnu être impressionné. Le son et l’apparence de cette voiture n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui.

«Je pense que, tout d’abord, la voiture, d’une part, est une relique du passé, lorsque la réduction des émissions de CO2 n’était pas sur la table et que la mobilité électrique n’existait pas. Je pense que nous venons d’entrer dans une nouvelle ère et cela signifie aussi faire des concessions, mais je suis d’accord pour dire que la voiture est spectaculaire », a reconnu Toto Wolff après l’exposition de l’ancien champion du monde de F1 en 2005 et 2006.