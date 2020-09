Parfois, vous avez besoin du Klaw entier, et parfois vous n’avez besoin que d’un seul doigt.

Au cours du quatrième quart du match 3 de lundi soir entre les Clippers et les Nuggets, le garde de Denver Jamal Murray a tenté de lancer un dunk à une main sur l’attaquant de Los Angeles Kawhi Leonard, mais le double joueur défensif de l’année a rejeté Murray. Comme Reggie Miller de TNT l’a souligné à plusieurs reprises lors de l’émission, Leonard a repoussé la tentative avec juste son majeur.

C’est tout simplement ridicule. Leonard a-t-il les doigts les plus forts de l’histoire de la NBA? Dans l’histoire des doigts existants?

Interrogé sur le blocage après le troisième match, la star des Clippers, Paul George, pouvait à peine trouver les mots pour expliquer l’incroyable jeu défensif.

“C’est un majeur extra-long. Il a continué à grandir ou quelque chose comme ça”, a déclaré George. “C’est Kawhi, mec. Joueur de grand temps. Les mitaines, c’est autre chose.”

Le stand de Leonard à la jante est venu avec moins de deux minutes à faire en temps réglementaire et les Clippers menant par six, il a donc empêché ce qui aurait pu être un énorme élan en faveur de Denver. Los Angeles a finalement remporté une victoire de 113-107 derrière 23 points, 14 rebonds, six passes décisives et deux blocs de Leonard, ainsi qu’un sommet d’équipe de 32 points de George. Les Clippers détiennent désormais une avance de 2-1 sur les Nuggets.

