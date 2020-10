L'incroyable changement physique de Cristiano Ronaldo dû au coronavirus

Cristiano Ronaldo Il est infecté par un coronavirus depuis 15 jours. Le 13 octobre, la Fédération portugaise a annoncé le résultat du test subi par le footballeur de la Juventus, qui s’est rendu en jet privé à Turin pour s’isoler chez lui jusqu’à ce qu’il vainc le virus. Il a sûrement imaginé qu’il serait plus rapide, car il continue de tester positif qu’il n’a pas pu jouer contre Barcelone en Ligue des champions.

Et, bien que les Portugais PCR, qu’il appelle ouvertement “merde” Dans leurs réseaux sociaux, il semble que le coronavirus ait été remarqué dans le physique de Cristiano Ronaldo. Dans la dernière vidéo mise en ligne par le footballeur sur son compte Instagram, dans laquelle on le voit courir sur un tapis roulant à la maison avec le maillot de la Juventus pour encourager ses coéquipiers, il est apprécié qu’il soit beaucoup plus fin qu’avant.

Il suffit de comparer cette image du Portugais avec quelques photos d’il y a des semaines et il est évident que Covid-19 lui a fait perdre du poids. Ses messages sur les réseaux sont optimistes et il partage ses entraînements en solo à la maison, mais cela ne veut pas dire que ce changement est physiquement apprécié.

En fait, juste après avoir été testé positif et voyagé en Italie, il a publié une photo dans sa piscine intérieure montrant des muscles, une image qui semble être assez différente de ce qu’il a maintenant, plus de dix jours plus tard, et toujours infectée par le coronavirus.