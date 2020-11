Cinq ans se sont écoulés depuis que Joan Mir a tenté de faire le saut en Moto3 et a été rejeté jusqu’à ce qu’il soit proclamé champion du MotoGP.. Personne ne voulait de lui en 2015, il venait juste d’être finaliste de la Red Bull Rookies Cup l’année précédente, mais il a été rejeté faute d’argent. Son représentant, l’avocat Paco Sánchez, a proposé de lui trouver une équipe dans la catégorie bronze, mais il n’a pas réussi à obtenir une place en Coupe du monde malgré tous ses efforts.

Comme le représentant de Mir l’a révélé dans une interview avec Speedweek en 2018, la raison pour laquelle il a été rejeté était l’argent. «Je suis allé dans toutes les équipes MotoGP en Moto3 et Moto2 et personne ne voulait de lui. Ses parents n’avaient pas d’argent et nous ne pouvions leur offrir que le talent du pilote. Finalement, a collecté de l’argent et a mis Joan dans l’une des équipes les plus pauvres du CEV Moto3», Reconnaît Paco Sánchez.

Malgré les revers subis, son représentant n’a pas abandonné et l’a amené à rejoindre Leopard Racing. L’une des équipes les plus pauvres du championnat du monde junior CEV Moto3 a décidé de l’ajouter à ses rangs. Malgré une moto bien inférieure à celle de ses rivaux, Mir a réalisé sept podiums (quatre victoires) qui lui ont permis de terminer quatrième du championnat. Cette année-là (2015), il a fait ses débuts en Moto 3 au GP d’Australie, remplaçant Hiroki Ono, blessé.

Cependant, ce n’est qu’en 2016 qu’il devient le pilote partant du Leopard-KTM dans la catégorie bronze. Joan Mir avait gagné une place en Coupe du monde et a eu l’occasion de démontrer tout son talent. Lors de sa première saison, il a terminé cinquième et a décidé de rester une autre année en Moto3, cette fois avec une Honda au lieu d’une KTM. Et cela n’a pas déçu. Ses 10 victoires et 13 podiums l’ont aidé à décrocher son premier titre en retraçant les chiffres de Valentino Rossi, qui l’a fait avec 11 victoires.

Champion de MotoGP cinq ans plus tard

Au fil du temps, Joan Mir, a grandi et est devenu l’un des meilleurs pilotes au monde. En seulement cinq ans, il est passé de n’avoir aucune place dans le championnat du monde de Moto3 à celui de champion de MotoGP.. Bien qu’il ait commencé à un âge assez tardif dans le monde de la moto, cela ne l’a pas empêché d’atteindre le sommet et de réaliser un rêve qu’il avait dans son enfance.

En 2015, il s’est retrouvé sans écart dans la catégorie bronze, mais grâce au travail et à l’insistance de son représentant, il a réussi à signer avec Leopard Racing. Il lui a fallu un an pour faire le saut en Moto3, mais depuis, il a atteint la vitesse de la lumière. Il n’y a que 2 ans avant de passer en Moto2, où il est resté pendant une saison et au milieu de celui-ci, il avait déjà signé avec Suzuki pour concourir en MotoGP à partir de 2019.

Lors de sa première année dans la catégorie reine, il a terminé douzième au classement général, mais dans la deuxième, il a franchi la dernière étape. Lors des premières courses, vous pouviez déjà voir un Mir différent, même si personne ne pensait qu’il pourrait devenir champion avec des pilotes comme Fabio Quartararo ou Andrea Dovizioso lui-même. Il a toujours cru en lui et a maintenu une cohérence qui l’a amené à devenir un leader sans avoir gagné une course. Finalement, cette victoire est venue et a servi à condamner la Coupe du monde presque définitivement. Il a tout laissé pour la deuxième course à Cheste, où il a mis la touche finale.