▲ Guadalajara a séparé Dieter Villalpando de l’équipe pour résoudre un problème juridique survenu lorsqu’il assistait à une fête après avoir remporté le classique de Guadalajara Photo Jam Media

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a10

L’indiscipline – en particulier des jeunes joueurs de football qui sont bouleversés lorsqu’ils reçoivent des salaires élevés – se produit non seulement à Chivas, mais dans tout le football mexicain, et elle est plus courante qu’elle ne transcende!, Déclare le barreur Alfonso Sosa, qui a demandé à ne pas exclure. que le rojiblanco Dieter Villalpando est victime d’extorsion, ce qui ne l’exonère pas d’avoir commis une faute en assistant à une fête en pleine pandémie.

Le conseil d’administration de Guadalajara sépare Villalpando, accusé de harcèlement sexuel, ainsi qu’Alexis Peña, José Juan Gallito Vázquez et Eduardo Chofis López, qui ont assisté à une célébration avec Dieter après le classique Guadalajara, joué le 14e jour, et ce lundi. Ils n’ont pas participé à la formation de la première équipe ou de ses filiales, organisée à Verde Valle.

Rafael Lebrija, ancien manager de Chivas et Toluca, a déclaré que les joueurs ne savent pas où ils en sont, ils oublient qu’ils représentent un grand club et l’indiscipline ne peut être évitée. L’institution est la première. Il a évoqué le cas d’Uriel Antuna et d’Alexis Vega, surpris en train de boire et de chanter (en août), il faut donc mettre la main lourde, punir là où ça fait le plus mal: dans votre poche.

Idéalement, les jeunes footballeurs devraient pouvoir apprendre des erreurs des autres. Des avertissements sont donnés dans le vestiaire, mais le moment vient où chacun doit répondre de ses actes et se gratter avec ses propres ongles. Le joueur ne visualise pas ou ne pense pas au risque; il y a le triste cas de Joao Maleck, a déclaré Alfonso Sosa, se souvenant de l’ancien joueur de Santos Laguna, âgé de 21 ans, qui, après une ivresse, a commis une mort injustifiée.

Pour Sosa, «c’est une question de formation, de valeurs et d’intégrité. La plupart d’entre nous qui faisons cela viennent de la classe moyenne inférieure; le joueur commence soudainement à gagner un salaire élevé sans avoir la préparation, la maturité et ce qui devrait être le fondement d’un avenir – surtout dans une carrière aussi courte – vous finissez par le détruire vous-même. Une prise de conscience est nécessaire.

«Ce n’est pas un mal général dans la ligue, mais c’est très récurrent et tous les cas ne sont pas révélés. Il faut faire quelque chose, les équipes participent également à l’entraînement lorsque le joueur est très jeune, il est donc important d’avoir un bon environnement familial et professionnel qui les aide à continuer à grandir. J’ai eu beaucoup de situations, on essaie toujours d’aider, mais en tant que guide ou leader, vous en avez deux: conseiller ou appliquer strictement la réglementation.

Si le footballeur est capable de comprendre grâce à des conseils, des suggestions et des avertissements, vous n’avez pas besoin d’appliquer les règlements. Et si nous étions plus constants dans ce travail, peut-être que les cas ne prendraient pas fin, mais ils diminueraient beaucoup. Sosa admet qu’il y a des incorrigibles: parfois le moment vient où l’on finit par être fatigué, on ne voit pas de changements et on finit par jeter l’éponge.

Il a également souligné qu’il y a des moments où les gens veulent profiter de certains avantages, notamment économiques. Aujourd’hui, avec autant de réseaux sociaux, de téléphones portables qui capturent tout sur vidéo ou photos, il vaut mieux éviter les situations à risque et être à cent pour cent professionnel. Je précise que je ne suis pas contre le plaisir, mais il y a des moments et des étapes, et lorsque vous commencez, il est préférable de se concentrer sur la construction d’une carrière solide.