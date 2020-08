La 104e édition de l’Indianapolis 500 s’est terminée sous un drapeau jaune dimanche à la suite d’un violent accident impliquant Spencer Pigot.

La voiture de Pigot a tourné avec cinq tours à faire dans la course de 200 tours et a heurté la barrière extérieure. La voiture a ensuite dérapé vers l’intérieur et s’est écrasée à grande vitesse dans une barrière à l’entrée de la route des stands à Indianapolis Motor Speedway.

Pigot est sorti du cockpit de sa voiture par ses propres moyens, mais a ensuite été placé sur une civière. L’Associated Press a rapporté qu’il avait été transporté dans un hôpital de la région pour une évaluation plus approfondie.

Les commissaires ont choisi de ne pas signaler la course après le naufrage, laissant Takuma Sato vainqueur sous caution. Il s’agit de la deuxième victoire de Sato en Indy 500.

Une grande partie de la réaction à l’accident de Pigot s’est concentrée sur les mesures de sécurité sur la piste et la voiture, y compris la barrière SAFER sur le mur extérieur, les piles de pneus gardant l’entrée de la route des stands et, peut-être plus important encore, le bouclier Aeroscreen à l’avant du cockpit, ce qui a pu empêcher l’épave d’être mortelle. Le bouclier était en place pour empêcher les débris de frapper Pigot à la tête.

Vraiment heureux de voir le champion 2015 Spencer Pigot sortir de la voiture. Le pneu et les barrières SAFER – et l’aéroscreen – font vraiment leur travail ici. Merci pour la force des voitures construites par @DallaraGroup. – Indy Lights (@IndyLights) 23 août 2020

C’était un énorme coup dur pour l’atténuateur. Pigot s’éloigne est une énorme victoire pour la sécurité @ims et pour @DallaraGroup. Peut-être aussi une autre victoire pour l’écran aérodynamique. @ jdouglas4 – Will Carroll (@injuryexpert) 23 août 2020

Réflexions aux fabricants de l’aéroscreen, absolument, mais aussi à celui qui a calculé la quantité de pneus à mettre au bout de ce mur. Le bon calcul vient peut-être de sauver la vie de Pigot. # IndyCar # Indy500 – Woodsie (@WoodsiesGarage) 23 août 2020