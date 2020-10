Barcelone visite la Juventus dans le match correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les deux équipes co-dirigent le tableau G après avoir battu Ferencvaros et Dinamo Kiev à la première date.

Pour ce choc, Ronald Koeman aura à nouveau Filet dans le but en quoi Ter Stegen continue de se préparer à récupérer l’arc culé. Ahead, une défense de quatre footballeurs dans laquelle il pourrait revenir à onze Sergi Roberto sur le côté droit pour reposer Sergiño Dest. L’autre voie sera pour Jordi Alba, tandis que le centre derrière sera pour Lenglet et Ronald Araújo, qui remplacera le Piqué sanctionné.

Frenkie de Jong et Sergio Busquets Ils serviraient de pivot pour prendre la barre du football de Barcelone. La perte de Coutinho en raison d’une blessure ouvre un écart dans le milieu de terrain, ce qui pourrait être pour Pedri ou Trincao. En outre, Leo Messi Il pourrait également entrer dans cette position et ainsi transférer les Portugais à l’aile droite. La gauche sera pour Ansu Fati, qui continue bien face au but.

La pointe de l’attaque est le grand doute de Ronald Koeman. L’entraîneur néerlandais est déçu de la performance de Antoine Griezmann et a laissé les Français sur le banc lors des deux derniers matchs. Cela pourrait signifier que le champion du monde 2018 débute contre la Juventus en tant que joueur le plus avancé et qu’il est responsable de marquer un but contre Vecchia Signora.