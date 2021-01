Le Barcelone est mesurée à Vallecano Ray en huitièmes de finale Copa del Rey à Vallecas. Les deux équipes joueront dans un classique du football espagnol dans un match nul qui sera décidé sur un seul match. Les Madrilènes veulent surprendre et ceux de Ronald Koeman ils savent que c’est le moyen le plus réaliste d’obtenir un diplôme.

Pour essayer d’avancer, Ronald Koeman aura onze garanties, une qui pourrait présenter dans n’importe quelle réunion du Ligue de Santander. Dans le but, le gardien de but de la Copa del Rey: Net. Devant le gardien brésilien, il y aura une file de quatre défenseurs dans lesquels ils seront vraisemblablement Óscar Mingueza et Junior Firpo respectivement dans les voies droite et gauche et Lenglet et Umtiti comme paire centrale.

Au centre du terrain, la présence de Sergio Busquets, qui doit purger une sanction contre l’Athletic Club le week-end prochain, alors l’équipe de jeunes pointe vers la propriété. Frenkie de Jong se reposera et Miralem Pjanic prendra sa place sur le terrain dans le double pivot. Par devant, Riqui Puig Il pourrait revenir au onze, encore plus après son but lors de la victoire en championnat contre Elche.

Dans la zone d’attaque, il y a plus de doutes à Ronald Koeman. Tout indique quoi Leo MessiAprès avoir raté deux matchs, il a pu revenir sur le ring dès le début. L’autre groupe pourrait être pour Antoine Griezmann de donner du repos à Ousmane Dembélé, même s’il n’est pas exclu que Francisco Trincao repart depuis le début. Au point d’attaque Martin Braithwaite semble clair pour rechercher, dans Vallecas, ses retrouvailles avec le but.