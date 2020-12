Barcelone accueille Valence au Camp Nou dans le match correspondant à la 14e journée de la Ligue de Santander et Ronald Koeman ne fera pas de grands changements par rapport à l’affrontement d’une semaine contre la Real Sociedad, dans lequel l’équipe du Barça a battu l’entité de Saint-Sébastien 2-1.

Dans le but, il n’y aura aucun doute. Ter Stegen Il défendra à nouveau le but de Barcelone et tentera de quitter sa feuille blanche après avoir concédé un but contre la Real Sociedad. La défense est plus ou moins claire. Sergiño Dest agira du côté droit et Jordi Alba à gauche. En tant que paire centrale Ronald Araújo et Clement Lenglet, qui revient dans l’alignement après avoir été remplaçant lors du dernier match.

En avance sur la ligne des quatre défenses, Frenkie de Jong, qui a marqué un but contre la Real Sociedad, et Sergio Busquets ils formeront la paire dans le double pivot. Un peu plus en avance qu’ils ne le seront Pedri, qui a réussi à briller à ce poste, laissant le poste devant des joueurs confirmés comme Philippe Coutinho.

Sur le trident d’attaque, Leo Messi sera sur l’aile droite menant la ligne la plus avancée de Barcelone et de l’autre côté est le grand doute: Coutinho ou Antoine Griezmann. Si le Brésilien était là, Antoine continuerait à jouer à la pointe de l’attaque, tandis que si le Français est celui qui prend l’avantage, Martin Braithwaite remplira les fonctions d’avant-centre.