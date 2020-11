La polémique autour de la mort de Diego Armando Maradona se poursuit. L’enquête en cours sur la mort de Pelusa continue de parler ces jours-ci, alors que la tension continue dans les rues d’Argentine pour les adieux à la légende. Le dernier fait suite à la déclaration faite à l’infirmière qui était en charge de l’Argentin au moment de sa mort, Dahiana Gisela.

Selon le journal argentin Clarín, la deuxième déclaration recueillie auprès du professionnel par les procureurs contredit la première concernant l’enquête sur la mort de Maradona. Dahiana Gisela Au début, elle a dit qu’elle était entrée dans la chambre de l’Argentin pour s’occuper de lui le jour de sa mort, mais maintenant, elle assure qu’elle a été forcée de mentir. L’infirmière dit qu’elle n’est pas venue pour comme ça “Laisse dormir” l’Argentine et que l’entreprise qui l’a embauchée, Medidom, l’a forcé à écrire qu’il contrôlait l’ancien footballeur dans sa chambre. Quelque chose qui n’est jamais arrivé.

Selon le rapport médical A laquelle l’agence . a eu accès, il a été écrit dans le registre du temps argentin: «6h30 la garde est prise, le patient se repose. 7h30 entendue errer dans la pièce, diurèse dans les toilettes portables. 8h30 continuer à se reposer. 9h20 refuse de prendre les contrôles vitaux.

Dans le rapport médical, il y a un saut de temps important. De l’écriture à 9 h 20, il y a un rapport suivant à 11 h 55, à quel point le psychiatre entre dans la pièce Susana Cosachov et le psychologue Carlos Diaz à côté de l’infirmière susmentionnée. C’est à ce moment précis qu’ils vérifient que le patient n’a pas de pouls. «Après plusieurs tentatives d’appels, le patient ne répond pas. À 12h10, on constate que le patient n’a pas de pouls. Une RCP de base (réanimation cardio-pulmonaire) est effectuée. »

Dahiana Gisela soutient maintenant qu’il n’a pas vu vivant à aucun moment Maradona pendant son quart de travail puisqu’elle n’est pas entrée dans sa chambre jusqu’à ce qu’elle l’ait fait avec les deux autres professionnels et ils ont signalé son pouls et appelé l’ambulance. En fait, le dernier professionnel à vous voir en vie est l’ancienne infirmière, Richard. Dans sa dernière partie, à 6h30, il affirme que Pelusa «se reposait dans son lit, dormait et respirait normalement».

Il reste à voir comment cette rectification de la déclaration de l’infirmière demeure alors que des chapitres incertains continuent de s’accumuler dans la mort de Diego Armando Maradona. Cette nouvelle intervient après que le combat acharné entre le médecin argentin soit également connu, Leopoldo Luque et l’ancien footballeur lui-même.

Apparemment, selon les déclarations du personnel qui veillait à la sécurité et à la vie de Maradona, il y a eu une violente altercation entre Pelusa et son dernier médecin: le patient a poussé le professionnel et l’a licencié ipso facto. En effet, malgré les manifestations publiques récurrentes du professionnel de la santé, il reste silencieux après avoir connu la mort de l’emblématique Argentin.

Les derniers mots du médecin sont ceux qui se sont fait connaître avec son appel aux urgences pour que Maradona a été traité une fois qu’il a été constaté qu’il n’avait pas de pouls. Le retard de l’ambulance, selon les mots de son avocat Matías MorlaCela a également été très controversé. Le représentant de l’Argentine a souligné dans une déclaration que l’ambulance “avait mis plus d’une demi-heure pour arriver, ce qui était un idiotie criminelle».

Selon les données également fournies par le poursuite, le temps nécessaire à l’ambulance était bien inférieur à celui mentionné par l’avocat. Les enquêtes indiquent exactement ce 11 minutes. A 12h17 l’entreprise Suisse Médical il a reçu l’avis et à 12 h 28, l’ambulance était arrivée au domicile de Maradona. Récapitulant, ils ont pris sept minutes, de 12 h 10 quand il a été constaté qu’il n’avait pas de pouls jusqu’à 12 h 17 lorsque l’urgence a été appelée, plus les 11 minutes qu’il a fallu pour que le véhicule médical arrive. En tout, seulement 18 minutes attendre entre le moment où l’on sait qu’il n’a pas de pouls et l’ambulance arrive sur le lieu du décès.