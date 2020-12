Les participants de “ L’île des tentations ” gagnent généralement en notoriété en Espagne après la diffusion de la “ réalité ”, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux continuent à apparaître à la télévision, évidemment dans Mediaset, comme c’est le cas de Marta Peñate, qui a également participé. dans «La maison forte 2». Mais là où ils balaient vraiment, c’est sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tous multiplient leurs adeptes, comme cela a été le cas de Mélodie Penalver, à laquelle même certains footballeurs suivent.

Si il y a quelques mois c’était Vinicius qui avait donné un “ j’aime ” à l’une de ses photographies enflammées, maintenant il est en relation avec l’influenceur d’Elche ni plus ni moins que Neymar Jr. Il n’y a aucune preuve qu’ils avaient quelque chose, en fait, en théorie, Mélodie est avec Beltrán, l’un de ses tentateurs dans “ L’île des tentations ”, mais il y a des indications qu’il peut y avoir des “ bêtises ” entre elle et Neymar. Le plus curieux de tous, c’est que le Brésilien a dû revoir complètement le profil Instagram de Melodie, comme il le lui a donné “ J’aime ” un post que l’influenceur a publié en 2017.

Que Neymar ait réagi à une photo de Mélodie d’il y a trois ans alimente la rumeur d’une éventuelle liaison entre les deux, et montre au moins un intérêt de la part du footballeur brésilien de la PSG, qui a également donné des “ j’aime ” à d’autres poses chaudes de l’influenceur.

Cependant, sa possible aventure en délie beaucoup, car Melodie a quitté son petit ami Cristian dans la «réalité» de «LIDLT» et a finalement fini par partir avec Beltrán, tentant celui qui a commencé une relation mais sans hâte ni liens. Tout indique que les deux continuent à se connaître et sont ensemble après ce qui a commencé à émerger en République dominicaine, d’où cette apparition de Neymar est quelque peu déroutante, même si c’est probablement un simple intérêt du Carioca envers sa dernière “ tentation ”, Mélodie d’Elche Peñalver.