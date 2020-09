L’Inter Miami a engagé l’ancien attaquant international argentin Gonzalo Higuain de la Juventus, a annoncé le club.

Higuain, 32 ans, rejoindra l’équipe de la MLS en tant que joueur désigné, rejoignant Rodolfo Pizarro et Matias Pellegrini en tant que membres de l’équipe les mieux payés.

Sans plus tarder … Bienvenue à l’Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 18 septembre 2020

« Tout d’abord, je tiens à remercier l’Inter Miami pour l’effort qu’il a fait pour me signer. Je pense que ce sera une belle expérience dans ma vie. C’est ce que je recherchais – une nouvelle expérience, une nouvelle ligue et un belle ville. Je suis vraiment heureux d’être ici et que ce soit officiel », a déclaré Higuain. « Mon objectif est d’essayer de transmettre toute l’expérience que j’ai acquise en Europe et de faire grandir l’équipe. »

Il a ajouté: « Je me sens bien, je me sens bien en tant que joueur. Je suis motivé pour essayer une nouvelle ligue et aider l’équipe à grandir. Individuellement, mon objectif est de démontrer que je peux contribuer et continuer à jouer un excellent football ici, et je J’espère pouvoir y parvenir car j’ai tous les outils nécessaires pour réussir. L’Inter Miami est une équipe en construction mais il y a déjà une bonne base pour atteindre des objectifs importants. «

Les deux parties ont convenu de conditions personnelles plus tôt cette semaine, des sources confirmant un rapport à Tuttosport selon lequel la Juventus et Higuain étaient parvenus à un accord sur un paiement pour la dernière année de son contrat. Le point de vente a également indiqué que Higuain recevra moins de 50% des 8,9 millions de dollars dus.

Higuain rejoint l’ancien coéquipier de la Juventus Blaise Matuidi à Miami, et il jouera également dans la même ligue que son frère aîné, Federico Higuain, qui joue pour DC United.

Il a passé la majeure partie de sa carrière en Europe dans certains des plus grands clubs du football. Après avoir percé avec River Plate en 2005, Higuain a déménagé au Real Madrid en 2007. Il est depuis parti jouer pour Naples et la Juventus, ainsi que des sorts de prêt avec l’AC Milan et Chelsea. Au total, au niveau des clubs, Higuain a disputé 640 matches de championnat et de coupe, marquant 306 buts.

Au niveau international, Higuain était une présence constante avec l’Argentine, faisant 75 apparitions et marquant 31 buts. Il faisait partie des équipes de la Coupe du monde en 2010, 2014 et 2018. Il a pris sa retraite de l’équipe nationale en 2019.