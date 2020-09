Lisbonne, Portugal – 23 août: Ivan Perisic du FC Bayern Munich célèbre avec le trophée de la Ligue des Champions après la victoire de son équipe lors de la finale de la Ligue des Champions match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica le 23 août 2020 à Lisbonne, Portugal. (Photo par Miguel A. Lopes / Piscine via .)

Après avoir passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich, remportant la Ligue des champions en cours de route, Ivan Perišić semble de plus en plus susceptible de terminer un transfert permanent cet été. Selon Fabrizio Romano, la première offre du Bayern de 12 millions de livres sterling a été rejetée, l’Inter refusant d’accepter une offre inférieure à 15 millions de livres sterling pour l’ailier.

Les discussions se poursuivront alors que l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, cherche à ramener le Croate de manière permanente cet été.

L’Inter Milan rejette l’offre du Bayern pour Ivan Perišić

Perišić recevra-t-il du temps de jeu au Bayern Munich?

La saison dernière, Perišić a reçu un temps de jeu respectable. Le joueur de 31 ans a souvent tourné avec Kingsley Coman à l’aile en Bundesliga et en Ligue des champions, pour un total de 35 apparitions.

Il faut dire, cependant, avec l’arrivée de Leroy Sané, Perišić pourrait avoir du mal à gagner du temps s’il passait définitivement au Bayern. Le Croate pourrait finir par être le troisième choix en ce qui concerne les options de gauche de Hansi Flick.

Il ne rajeunit pas non plus par rapport à ceux qui partagent sa position et voudra beaucoup de temps de jeu pour voir ses dernières années, ce qui ne sera pas promis au Bayern Munich.

D’autres pourraient-ils concourir pour la signature de Perišić?

À 15 millions de livres sterling, un club ne parviendra pas à trouver un meilleur ailier sur le marché en Ivan Perišić. Cela pourrait voir tout un groupe d’équipes tenter d’obtenir la signature du Croate cet été. Essentiellement, un club paiera le prix d’un joueur d’équipe alors qu’en fait, il recevra un joueur de classe mondiale.

Dans l’état actuel des choses, seul le Bayern Munich a montré un intérêt significatif pour l’ailier, mais, au fil du temps, plus de clubs pourraient chercher le Croate apparemment bon marché. Les champions de Bundesliga devront agir rapidement et efficacement dans leur poursuite de Perišić pour éviter tout problème lors de la conclusion de l’accord.

