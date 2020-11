«Lundi, je pourrais vous répondre, passez-moi les questions que vous me poserez. Le message a été rédigé le 24 février 2019 par l’assistant personnel de Diego Maradona, un certain Maxi, qui a dû finir son chapeau, et c’est la fin d’un incident surréaliste qui s’est terminé comme il a commencé: sans nouvelles du “Fluff”. L’objectif était difficile au préalable: interviewer la star argentine à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Quini, son grand ami à Barcelone. Personne de mieux pour se souvenir de sa silhouette que Maradona. Ce serait une bombe. Premier du journal assuré. Pourquoi ne pas l’essayer? La star a formé les Dorados de Sinaloa et dans presque tous les coins du monde, il y a un téléphone. Personne ne l’a vu clairement. “Celui-là n’est plus pour les interviews”, m’a dit José María García, à qui j’ai demandé le numéro de téléphone de Diego (ha, ha …). Le fait est que nous sautons. Et, après environ 60 appels et des dizaines de courriels et de messages, une lumière est apparue. Un attaché de presse sympathique (oui, il y en a) qui n’a absolument rien compris à ce que je disais et qui ne savait pas ce qu’étaient les Asturies, nous a donné le téléphone portable de la main droite de Maradona. Il a répondu la première fois. Il a dit qu’il parlerait à Diego. Œil. Œil. C’était le 19 février. Nous n’en savions plus que 5 jours plus tard, le 24, alors que nous avions déjà perdu tout espoir. Maxi est réapparu et nous a posé des questions! Haut en milieu de matinée et questionnaire improvisé pour qu’aucun Dieu ne le regrette. Nous avons envoyé seize questions. “Parfait”, a déclaré Maxi. Nous n’avons plus jamais entendu parler de lui. Nous avons pu l’appeler 210 fois et son répondeur de téléphone portable a avalé pas moins de cinquante messages. Nous avons essayé d’adoucir son cœur en lui envoyant des photos des archives de Diego avec Quini. Même des émoticônes qui pleurent. Rien. L’amour n’est pas né. Il n’y a pas eu non plus de réponse. Je me bloque. Et ainsi s’est terminée l’interview que je n’ai jamais pu faire avec Maradona, qui, comme un bon génie, le fait apparaître et partir. Cette fois pour toujours.