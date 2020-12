On a beaucoup parlé de l’avenir de Lionel Messi dans le Barcelone. Ce dimanche, l’Argentin a donné la tranquillité d’esprit aux supporters du club, du moins jusqu’à la conclusion du parcours 2020-21. Cependant, le buteur historique de l’institution a laissé la porte ouverte pour partir et les États-Unis pourraient être une bonne destination pour lui et sa famille.

“Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année, je vais attendre la fin de la saison, si je ne rompt pas ce que je vous ai dit maintenant, l’important est de penser à l’équipe, de bien finir l’année, de penser à essayer d’obtenir des titres et non me distraire par d’autres choses », a déclaré le« 10 »à La Sexta à propos de la négociation avec un autre club depuis janvier sur le marché des pass d’hiver.

Immédiatement, le journaliste Jordi Évole a donné deux guides à Leo Messi: l’un de la ville de Manchester et l’autre de Paris, faisant référence au lien de la star avec la ville de Pep Guardiola et le PSG de France. “Prenez-les”, a déclaré le capitaine de Barcelone après avoir jeté un coup d’œil au cadeau inattendu.

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens du club, de Barcelone, des fans, qui m’aiment encore, qui veulent que je reste au club, je sais aussi qu’il y a d’autres personnes qui ne sont pas comme ça après que ça se soit passé, mais je ferai quoi que c’est mieux pour le club et pour moi, je n’ai aucun doute, et ce que mon cœur et ma tête me disent », a déclaré l’attaquant argentin, qui passe des vacances dans son Rosario natal.

Ensuite, Messi a échappé à la possibilité de partir, pour revenir plus tard. “J’ai l’intention de revenir …, je vais rester et vivre à Barcelone, et je veux retourner à Barcelone demain parce que quand j’arrête d’être un joueur, je veux être au club, d’une certaine manière, contribuer avec ce que je sais à quelque chose, c’est ce que je veux et ce que je ressens », a-t-il avoué.

Et puis il s’est approfondi révélant un désir. «J’ai toujours dit que j’avais l’illusion que j’aimerais profiter de l’expérience de vivre aux États-Unis, de vivre cette Ligue et cette vie, mais ensuite si cela arrive ou que je ne sais pas, ce n’est pas un maintenant ou dans le futur et c’est pourquoi je dis revenir », a conclu Messi.

