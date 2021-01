L’entraîneur d’Elche, Jorge Almirón, a assuré que le FC Barcelona, qui n’aura pas Lionel Messi (sanctionné par les rouges en Super Coupe) dans le duel de ce dimanche pour LaLiga, il transforme les Catalans en une équipe “plus structurée”, mais “sans la magie du meilleur joueur du monde”.

«Il y a tellement de questions … Toutes ces analyses sont faites dans la précédente. Nous savons qu’ils ont joué de nombreuses minutes en peu de temps “, a déclaré Almirón lors de la conférence de presse précédant le match. “Avec le manque de Messi, le Barça joue de manière plus structurée, mais sans la magie des meilleurs au monde”, a-t-il ajouté.

«Nous sommes bien arrivés, la plupart des blessés se sont rétablis. Valladolid a été douloureux, mais c’est une course d’endurance. Le rival est une motivation “, a-t-il déclaré après avoir fait match nul à Pucela après avoir mené 0-2.

“Nous recevons le Barça avec une grande confiance. Nous sommes clairs que nous sommes l’équipe la moins chère de la première division. Parfois, pour le peu d’expérience de certains joueurs, nous nous débrouillons très bien, mais nous faisons face à des rivaux directs qui sont ensemble en Première Division depuis quatre, cinq ou six ans avec le même entraîneur et qui ont traversé tout ce processus. C’est une course longue et difficile et nous devons rester fermes pour la supporter », a déclaré Almirón.

Il a personnellement dit qu’il se sentait “sûr de faire les choses correctement”. “Donc je comprends les gens, mais … faire confiance, avoir confiance dans les joueurs, émotionnellement ils sont très forts et je ne pense à rien d’autre que d’affronter Barcelone ce week-end en sachant la difficulté que cela va apporter”, a-t-il souligné. .

Provient de défaites

“La saison est très longue et nous sommes déjà remplacés”, a-t-il déclaré après le nul à Pucela et l’élimination de la Copa del Rey aux mains du Rayo. «Sur le plan émotionnel, l’équipe va bien, nous avons eu une bonne conversation, il y a des choses dont je leur parle et ils restent à l’intérieur (le vestiaire). Ils peuvent aussi s’exprimer, nous sommes positifs et pensons toujours à l’avenir. Pensant qu’il y a encore un long chemin à parcourir, de nombreux matchs très importants et l’équipe va s’améliorer », a-t-il souligné.

«Évidemment, nous avons des équipes très difficiles devant nous, mais la trajectoire des matches que nous avons disputés à ce jour nous a tous servis et je pense que nous avions le sentiment que nous méritions davantage. Des événements ont eu lieu qui, en termes d’inégalité, il est très difficile de rivaliser avec des blessures ou des expulsions, mais maintenant nous sommes mieux établis dans le tournoi, nous allons récupérer des joueurs et nous serons plus compétitifs », a déclaré Almirón.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE