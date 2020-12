A Noël, un mois après la mort de Diego Maradona. Malgré le temps qui s’est écoulé, les nouvelles sont toujours déroutantes pour les fans de football à cause de ce que signifiait le chiffre de «Pelusa». En ce sens, Lionel Messi a parlé de sa réaction lorsqu’il a été informé de la tragédie.

«J’étais à la maison, un message est venu de mon père et tout de suite j’ai allumé la télé, j’ai commencé à regarder des choses et j’ai tout découvert. C’est fou, je n’arrivais pas à y croire car même si nous savions tous que Diego n’allait pas bien, personne n’imaginait que ce qui se passait allait se passer et je ne m’y attendais pas », a déclaré l’attaquant à La Sexta.

«Personne ne peut croire à ce jour que Maradona est morte, que Diego n’est plus là, que c’est vraiment arrivé. C’était une chose terrible. À ce moment-là, c’était fou », a ajouté le capitaine du Barça dans un entretien avec le journaliste Jordi Évole.

À un autre moment du dialogue, Leo Messi a évité de commenter l’impact que sa mort aurait. “Je ne l’imagine pas, je ne veux pas y penser”, a répondu le ’10’ et a préféré se plonger dans les expressions d’affection venues du monde entier pour Diego Armando.

“C’était normal, à cause de ce qu’était Diego, à cause de ce qu’il a fait pour l’Argentine, de ce que l’Argentin ressent pour lui, il fallait s’attendre à ce que ce soit aussi la folie qui était quand il l’a renvoyé parce qu’il méritait tout Diego”, a-t-il déclaré.

Maradona, chemise Old Boys et Messi de Newells

Leo Messi a rendu un hommage inoubliable à Diego Maradona au Camp Nou. L’attaquant a remporté une victoire et a montré à tout le monde un maillot Old Boys de Newells. La veste a été utilisée par «Pelusa» dans la saison 1993, quand il a défendu les couleurs de l’entité Rosario.

«Cette chemise m’avait été offerte par des gens de Newell et je l’ai gardée là-bas. Il m’a semblé qu’il était temps de le faire, j’étais convaincu. Je suis venu de matchs sans marquer de buts et ce jour-là, je savais que je devais marquer un but et il est apparu de nulle part, quand je le cherchais le moins et que je pouvais le faire », a révélé Messi.