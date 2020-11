Mis à jour le 22/11/2020 à 08:00

Les choses dans le FC Barcelona Non seulement ils ne travaillent pas au niveau managérial, ni au niveau sportif, où le projet de Ronald Koeman continue de laisser plus de doutes que de certitudes. Surtout après la chute contre l’Atlético de Madrid samedi par LaLiga. Et cette crise des Catalans a été bien utilisée par les Manchester City et Guardiola, qui ont déjà lancé un plan pour essayer d’obtenir Lionel Messi du Camp Nou.

Selon Deportes Cuatro, le club anglais, qui dans les dernières heures a assuré la continuité de Pep Guardiola en tant que directeur technique, suit de près l’attaquant argentin et a activé le “plan de séduction” pour convaincre le “Flea” de quitter Barcelone.

Les médias espagnols assurent que l’entraîneur catalan entretient un dialogue fluide avec Messi, à qui il a raconté chaque détail de ses idées pour l’avenir avec City lors de ses entretiens téléphoniques.

Messi veut attendre le nouveau président culé, voir son projet et prendre une décision. Mais le passage des semaines élargit son désir de quitter à nouveau l’équipe blaugrana.

Il y a déjà une offre

Selon ‘The Sun’, le club anglais préparerait un offre entre 55 et 60 millions d’euros pour prendre l’Argentin dans le prochain marché des transferts. C’est un chiffre que, selon eux, l’équipe catalane pourrait difficilement refuser de rejeter, en raison de la situation économique délicate qu’elle traverse en période de pandémie due au coronavirus (COVID-19).

Messi met fin à son contrat avec le Barça en juin 2021, donc, selon le règlement de la FIFA, il peut librement négocier avec l’équipe qu’il préfère à partir de janvier, avec les chances de mettre fin à sa relation avec le Catalans.

De plus, Leo pourrait continuer à jouer la Ligue des champions, mais sous les ordres de Guardiola, puisque le règlement a changé il y a quelques saisons et lui permettrait ainsi d’affronter le tournoi international des clubs.

