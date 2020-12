Neymar a exprimé publiquement le désir de partager à nouveau dans un champ avec Lionel Messi. «Ce que je veux le plus, c’est être à nouveau avec lui sur le terrain. Je veux jouer avec lui et je suis sûr que nous devons le faire l’année prochaine “A déclaré la star de l’équipe de France il y a quelques semaines, au milieu de ce qu’est la possibilité pour Léo de changer de maillot.

Les déclarations de l’attaquant du PSG ont eu diverses répercussions dans les médias internationaux. Mais qu’en pense le «10» de Barcelone? L’Argentin a répondu à son ancien partenaire dans l’interview du journaliste Jordi Évole diffusée sur la chaîne espagnole La Sexta.

«Il n’a pas dit jouons, il a dit que j’aimerais jouer … non? On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez et nous discutons », a répondu Leo Messi.

A un autre moment du dialogue, le capitaine du Barça a estimé qu’il serait difficile de faire un geste pour le Brésilien. «Il sera difficile de recruter des joueurs de qualité car il n’y a pas d’argent. Amener Neymar est très compliqué. Comment payez-vous le PSG? Le nouveau président doit être très intelligent et mettre tout en ordre », a-t-il déclaré.

Messi et Neymar à Barcelone-PSG

Leo Messi et Neymar coïncideront sur le terrain l’année prochaine dans le double jeu clé pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Argentin a révélé avoir eu une conversation avec le Brésilien sur les duels qui auront lieu le 16 février (Camp Nou) et le 10 mars (Parque de los Príncipes).

«Dans le dernier message, nous avons parlé du match nul que nous avons eu contre eux, qu’aucun de nous ne voulait, à cause de l’équipe que c’est. Ils ne voulaient pas non plus de Barcelone, car même si aujourd’hui nous ne sommes pas dans le meilleur moment, nous sommes une équipe respectée par l’histoire et ce sera un match très régulier », a-t-il commenté. Comment l’histoire des deux joueurs se terminera-t-elle?

