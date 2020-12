Il est clair et se sent assez confiant. Le candidat aux élections du FC Barcelone Joan Laporta (Barcelone, 1962) considère qu’à la différence des autres, il a la crédibilité de Leo Messi pour le convaincre de sa continuité dans le club du Barça.

Comme l’explique l’ancien président dans une interview, le joueur argentin sait que tout ce qu’il lui a dit a accompli. De plus, Laporta estime que la question économique ne sera pas un inconvénient pour Messi de continuer au Barça.

«J’ai un avantage comparatif sur le reste des candidats: La crédibilité de Leo. Il sait que tout ce que je lui ai dit, je l’ai toujours respecté, alors il me l’a fait savoir », a déclaré Laporta.

“Je veux être président du club pour faire une proposition sportive et économique avec laquelle il se sent à l’aise et amener le Barça à avoir à nouveau une relation fructueuse avec la Ligue des champions”, a-t-il déclaré.

L’Inter a tenté de signer Leo

Dans sa présentation en tant que candidat, Laporta a expliqué que Massimo Moratti, l’ancien président de l’Inter Milan, était venu lui offrir 250 millions d’euros pour Messi, plus que les 150 de sa clause de résiliation à ce moment-là.

“Dans un cadre privé, dans lequel nous étions quatre personnes, Moratti m’a expliqué qu’il était très intéressé à le signer et il était prêt à me faire une offre très importante. C’était en 2006 et nous savions que Messi devait être la pierre angulaire du Barça dans les années suivantes », a révélé l’exmandatario culé.

Sur le salaire de Messi

«Quand j’entrerai dans le club, je le verrai. Mais je pense que la question économique ne sera pas un inconvénient pour lui de continuer car il y a des formules et Leo sera en mesure de l’aider », a déclaré Laporta à propos des 100« kilos »bruts par saison que l’Argentin facture.

