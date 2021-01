L’homme d’affaires Emili Rousaud, qui conditionné la continuité de Lionel Messi à l’économie du club, a présenté sa démission de la course électorale à la présidence du FC Barcelona et il ne deviendra pas officiellement candidat, une condition qui, sauf surprise générale, aura Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa.

Ce jeudi, selon des sources de la commission de direction, Rousaud a donné au club du Barça une démission formelle sans attendre le décompte final des signatures validé par le conseil électoral, qui doit prendre fin aujourd’hui.

Mercredi soir, le même candidat a expliqué qu’il avait 1 952 bulletins validés, 50 non valides et 500 en attente de validation. Lundi, Rousaud en avait livré 2 510, un chiffre légèrement supérieur aux 2 257 nécessaires pour surmonter la coupure.

Réduction de salaire

Rousaud avait déclaré il y a quelques semaines que Messi devait faire un «sacrifice» économique pour que sa continuité soit possible. “Nous devrons nous asseoir avec Messi et demander un sacrifice de salaire. À l’heure actuelle, avec les conditions de rémunération dont il dispose, ce n’est pas durable ».

«Messi a écrit les pages les plus brillantes de l’histoire du club et nous devons honorer nos légendes. Mais la réalité est ce qu’elle est. Nous demanderons ce sacrifice. Et si finalement il n’y a pas d’accord, Messi ne le sera pas », a-t-il déclaré dans une interview au journal ARA.

Il n’a pas joué la Super Coupe

Messi a souffert de l’inconfort du match joué par les Catalans contre Grenade, où il a senti une crevaison à la cuisse et a demandé sa monnaie. Il s’était exercé lundi avec le reste de ses coéquipiers et figurait dans la liste des convoqués pour le duel contre la Real Sociedad, mais n’a finalement pas été pris en compte.

Barcelone, qui s’est qualifiée pour la finale aux tirs au but, espère pouvoir compter sur sa star lors du duel de dimanche à La Cartuja de Séville, où ils affronteront le vainqueur de la clé Real Madrid vs Athletic Club Bilbao.

