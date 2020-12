Le roman sans fin. Lionel Messi était lié, une fois de plus, à la PSG, maintenant à travers une supposée rencontre entre les managers du club parisien et Jorge, le père et représentant du joueur du «10» du Barça. L’information a été avancée par le journaliste Quim Domenech de «El Chiringuto», et rapidement le père de Leo s’est manifesté pour parler via les réseaux sociaux.

“Jorge Messi a eu une réunion la semaine dernière au consulat du Qatar à Barcelone», A déclaré Domenech, laissant ouverte la possibilité que l’attaquant du Barça, qui met fin à son contrat le 30 juin, puisse rejoindre le PSG, dont la propriété appartient à l’état de Qatar.

Et il a expliqué plus: «C’est une réunion, une réunion, à laquelle participe le responsable de la gestion de l’avenir de Messi, Jorge Messi, avec le consulat du Qatar à Barcelone. Ces relations s’améliorent de plus en plus et ils ont commencé par nouer un lien avec leur fondation et que beaucoup le lient à une future signature pour le PSG ».

Cependant, Jorge Messi n’a pas voulu attendre longtemps pour répondre presque immédiatement via ses réseaux sociaux pour nier l’information.

«Falseoo. Autre invention… Je suis en Argentine depuis septembre #Fakenews “Jorge Messi a écrit dans une histoire sur son compte Instagram à côté de la photo du tweet que le programme a utilisé pour publier l’information.

Futur incertain

Bien que ce qui attend Leo soit inconnu, l’Argentin a également été lié à Manchester City de Guardiola. Le ‘Pulga’ a un contrat avec Barcelone jusqu’en juin, mais son renouvellement dépendra beaucoup du résultat des prochaines élections au culé club.

Pour le moment, tous les candidats ont montré leur intérêt pour le fait que Leo continue d’être lié au Barça, bien que chacun ait fixé ses conditions.

Le footballeur a reconnu publiquement qu’il voulait partir en août mais ne voulait pas entrer en conflit juridique avec le club. Pour cette seule raison, il a décidé de continuer à diriger un nouveau projet dirigé par Ronald Koeman.

Réunion

Lundi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a quitté Barcelone jumelé avec le PSG, et presque immédiatement Neymar a envoyé un message sur son compte Instagram avec une photo de lui avec Leo. «A bientôt, mon ami», écrit-il.

Le Brésilien, rappelons-le, a récemment avoué son désir de revenir jouer avec Messi, mais sans préciser dans quel club.

