Le PSG est très enthousiasmé par la signature de Lionel Messi pour la saison 2021-22. L’Argentin met fin à son contrat avec Barcelone fin juin et à Paris, ils estiment qu’il est le seul footballeur absent de l’ambitieux projet de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Le problème pour le champion de Ligue 1 est que les scores ne s’additionnent pas. Si le capitaine barcelonais arriverait en milieu d’année en tant que joueur libre, les Parisiens ne seraient pas épargnés de payer les 60 millions d’euros que reçoit le génie de Rosario par saison.

Une telle somme créerait un déséquilibre dans la masse salariale du PSG puisqu’il n’y aurait aucun moyen d’assumer les émoluments de Leo Messi à une époque où Neymar et Kylian Mbappé sont les mieux payés de l’équipe. C’est ce qu’a déclaré le journaliste français Julien Laurens en dialogue avec «Sky Sports».

«Avec le fair-play financier, la pandémie et à quel point le PSG a été touché comme tous les autres grands clubs. Je ne sais pas comment, juste au niveau de la masse salariale, on pourrait avoir Neymar, disons 30 millions d’euros par an, Messi à 60 millions d’euros par an et Mbappé potentiellement avec un nouveau contrat au même prix que Neymar », a-t-il déclaré.

«Seuls les trois représenteraient environ 150 millions d’euros. Uniquement en salaire, chaque année. Financièrement, ce n’est pas possible. Mais ils semblent dire qu’ils vont essayer. Mais je ne pense pas que ce soit réaliste », a ajouté la source précitée à propos de la possible arrivée de Lionel Messi au PSG en milieu d’année.

Il convient de rappeler que Lionel Messi est désormais libre de négocier avec n’importe quel club du monde car il a moins de six mois de contrat avec Barcelone. Au milieu de l’année dernière, l’Argentin avait déjà exprimé, à travers un burofax, son intention de changer de décor.