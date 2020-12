PSG continue de travailler sur les formules à signer Lionel Messi en 2021. L’avant de la Barcelone C’est le grand objectif de la distribution parisienne et dans le Parc des Princes, en plus de 50 millions d’euros de salaire par saison, ils vous proposent un coach avec qui vous pouvez vous sentir à l’aise.

Cet entraîneur n’est rien de moins que Mauricio Pochettino, qui dans les prochains jours le plongeur du PSG portera après le limogeage de Thomas Tuchel. Selon ‘Marca’, le Paris Saint-Germain l’a choisi pour le poste en pensant aux avantages lors des négociations avec Messi.

Dans la directive de l’actuel champion de Ligue 1, ils estiment que la nationalité et la langue de Pochettino sont des facteurs que Messi analysera lors du choix d’un nouveau club au cas où il finirait par quitter Barcelone. De plus, les deux sont très identifiés aux Old Boys de Rosario de Newell.

Le contrat de Lionel Messi avec Barcelone se termine en juin de l’année prochaine. Jusqu’à présent, l’Argentin ne s’est pas assis pour discuter avec la Commission de gestion du renouvellement de son contrat alors qu’il attend le développement des élections de janvier prochain.

Dans la perspective du marché d’été 2021, outre le PSG, l’Inter Milan et Manchester sont devenus les clubs les plus susceptibles de signer Leo Messi. L’argent et un projet sportif ambitieux jouent en sa faveur, mais Pochettino pourrait être la clé de la décision finale de Rosario.

Mauricio arrive

Pochettino, lorsque le contrat de Tuchel sera résolu, sera annoncé comme un nouvel entraîneur, avec le même niveau de demande que ses prédécesseurs, dans ce qui sera sa quatrième expérience sur les bancs, qui a débuté à l’Espanyol, la même équipe où il s’est retrouvé. sa carrière de footballeur.

Le Santa Fe connaît sous le nom de Tuchel la demande du plus haut niveau. Quelques mois après avoir atteint la finale de la Ligue des champions avec Tottenham, il a été limogé dans ce qui est, jusqu’à présent, sa dernière expérience sur un banc. Avant, en plus de l’Espanyol, il entraînait Southampton.

